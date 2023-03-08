AKP’li vekil ağzını bozdu! Meclis’te ‘S..tir git’ gerginliği…

Ormanları imara açan yasa teklifinin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’ndaki görüşmeleri ağır küfür, su fırlatma ve sert tartışmalara sahne oldu.

Ortamın aşırı gerilmesi üzerine Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, toplantılara 3 kez ara vermek zorunda kaldı.

CHP’li milletvekilleri, kendilerine ‘S.tir git’ diye bağıran AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a ceza verilip salondan çıkarılmasını talep etti.

Başkan Kılıç, tutanakları görmeden böyle bir karar veremeyeceğini, toplantıya devam edeceğini söyledi.

Konuşma sırası kendisine gelen CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, “Bu şartlarda biz toplantıya devam edemeyiz. Ağır küfür var. Su fırlatma var. O halde tutanaklar gelsin, sizin kararınıza göre salonda kalıp kalmamaya karar vereceğiz” dedi.

Verilen ikinci arada da kayıtlar gelmedi. Uzun bekleyişin ardından açıklama yapan Başkan Kılıç, “Kayıtların gelmesi biraz daha zaman alacak, toplantıya saat 14:00’te buluşmak üzere ara veriyorum” dedi.

Ormanların imara açılmasını öngören yasa teklifinin tümü üzerinde yapılan görüşmeler siyasi içerikli tartışmalarla başladı.

“SUYUNUZ ISINDI”

İlk sözü alan CHP’li Okan Gaytancıoğlu, düzenlemeyi eleştirirken iktidar milletvekillerine, “Suyunuz ısındı, giderayak bunu yapmanızın bir yararı yok. Biz iktidara geleceğiz ve hepsini düzelteceğiz” dedi.

Bu sözlere MHP’li Hasan Kalyoncu, “Aç tavuk kendini darı ambarında görürmüş” diyerek karşılık verdi.

Kalyoncu’nun sözlerine CHP’li vekiller sert tepki gösterirken Kalyancu, “Atasözünü söyledim, hakaret etmedim” dedi.

Daha sonra söz alan CHP’li İlhami Özcan Aygun, yasa teklifiyle kenevir ekiminin destekleneceğinin iddia edildiğini, ancak 2016 yılından bu yana milletin kenevir konusunda oyalandığını söyledi.

Yanında getirdiği kenevirden üretilmiş tuğla, araba kaporta parçası, binalarda dayanıklılığı artıran malzemeleri tek tek tanıtan Gaytancıoğlu, “Çiftçinin desteğini çalmışsınız. Kenevir üretimine başlıyoruz dediniz. Üretimi gördünüz mü? Ben sizin vatandaşla dalga geçtiğinizi biliyordum, bu kadar hayalci olduğunuzu bilmiyordum. Bir tek lif yok üremediniz” dedi.

Gaytancıoğlu, konuşurken AKP sıralarından, “CHP kentsel dönüşüme karşı çıktı” sözleriyle laf atılması üzerine, “Sizin genel başkanınız yalancı. CHP kentsel dönüşüme karşı dedi. Yalan söyledi. Biz hiç karşı olmadık” dedi.

“TERBİZYESİZLİK YAPMA”

AKP milletvekilleri, “Cumhurbaşkanımıza yalancı diyemezsin” diyerek tepki göstermesi üzerine Gaytancığoğlu, “Ama yalan söyledi. CHP kentsel dönüşüme karşı değil” dedi.

AKP milletvekilleri yalancı sözünün geri alınmasını isterken, Gaytancıoğlu, AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın kendisine terbiyesiz diyerek su fırlattığını belirterek, “Haddini bileceksin, ben terbiyesiz değilim. Kime su atıyorsun. Ben bunu (kenevirden yapılmış tuğla) sana atarsam daha fena olur ama. Benim yaptığım terbiyesizlik değil. Ben terbiyesiz değilim. Senin yaptığın terbiyesizlik. Haddini bileceksin. Terbiyesizlik yapma” diye bağırdı.

AKP’li İbrahim Halil Yıldız, CHP’li Aygun’a, “Ya s.tir ol git ya…” diyerek karşılık verdi.

Aygun, “Sen kime küfrediyorsun ya, kime küfrediyorsun? Kime küfrediyor başkan bu ya!” diye tepki gösterdi. Gaytancıoğlu da, “Toplantıdan çıkar başkan, küfretti… kayıtlara bakıp toplantıdan çıkar. Bizde videosu var” dedi.

Tartışmaların uzaması üzerine Başkan Kılıç 10 dakika ara verdi.

Aranın bitiminde CHP’li üyeler tutanakların getirilmesini ve cezanın Yıldız’a uygulanmasını istediler.

Başkan Yunus Kılıç, şöyle konuştu:

*Lütfen karşılıklı kötü sözlerden kaçınalım bizim için önemli olan stenograflardır. Tutanakları istettim geliyor.

*Lütfen ülkedeki önemli şahsiyetler bakımından dikkatli konuşmak lazım. Cumhurbaşkanına kastını aşan istemeden kullandığınızı düşündüm. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim

CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, “Sayın Başkan bizim için burada kalıp kalmamız tutanaklara bağlı. Buradan açıktan bütün kitlenin tanıklık ettiği ağır bir küfür edildi. Bireysel de değil hepimizi kapsayan açık ağır bir küfür var. Siz o anda başka yere bakıyor olabilirsiniz. Her türlü kabadayılığın egemen olduğu bir süreç doğru değil. Bize su fırlattı yahu, biz de telefon mu fırlatalım. Stenegoraf hemen yanındaydı, biz video çektik” dedi.

CHP’li vekillerin ısrarı üzerine ikinci kez toplantıya ara veren Başkan Kılıç, uzun bekleyişe rağmen tutanaklar gelmeyince toplantıya üçüncü kez ara vermek zorunda kaldı.