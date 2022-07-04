AKP’li vekil bu manzaraya isyan etti: Üzüntüden kahroldum

Başkent’in Nallıhan ilçesindeki Sarıçalı Dağı’nda bulunan yaşları 500-1200 arasında olan 50 ağaç Orman İşletmesi tarafından kesildi. Bölgenin “Anıt Ağaç Müzesi” olduğunu açıklayan AKP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, doğa katliamına tepki gösterdi.

Veli TOPRAK

Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki Sarıçalı Dağı’nda bulunan yaşları 500-1200 arasında olan 50 ağaç Orman İşletmesi tarafından kesildi. Bölgenin “Anıt Ağaç Müzesi” olduğunu açıklayan AKP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, doğa katliamına tepki gösterdi.

Ceylan “Üzüntüden kahroldum. Orman köylüleri artık orman teşkilatından ormanları korumak için mücadele ediyor” dedi.

Halen Doğa Vakfı Genel Başkanlığını yürüten, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü de yapan AKP’li Nevzat Ceylan, kendi ilçesindeki ağaç katliamını Meclis’te anlattı. Ceylan, ağaç kesiminin ‘meslek taassubu içinde örtbas edilmemesi ve hukuk önünde hesap verilmesi için çağrıda bulundu. Ceylan şunları söyledi:

“ERDOĞAN MİLLİ PARK İLAN ETTİ”

Ülkemizdeki 3 Bitki Coğrafyası’nın tam kesiştiği Nallıhan Sarıçalı Dağı’dır. Bitki türleri çok zengin biyoçeşitliliğe sahiptir. Bu özelliğinden dolayı Sarıçalı Dağı; 46’ıncı Milli Park olarak Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın onayı ile 21 Ekim 2021 tarihinde koruma statüsüne kavuşturuldu.

1740 rakımlı bu bölgede 600 civarında anıt özelliği taşıyan 70 ile 180 cm çapında 500 ile 1200 yaş aralığında karaçam, kasnak meşesi, ardıç ve fındık ağaçları var. 936 tür, 119 endemik mevcut. Bu haliyle Sarıçalı Dağı ve etekleri Anıt Ağaç Müzesi özelliği taşıyan ülkemizde eşi bulunmayan tek ekosistemdir.

“YÜZLERCE AĞAÇ KESİLMİŞ”

Plana aykırı olarak bakım yapma bahanesiyle bu alanda yüzlerce ağaç kesildi. Kesilen ağaçlardan 50 civarındaki ağaç ise anıt ağaç özelliği taşımaktadır. Ağaç kesimlerini yerinde görmek üzere bölgede bizzat konu uzmanlarıyla teknik incelemelerde bulunduk. Ağaç kesimlerinin bilimden, teknikten uzak Amenajman Planı’na aykırı olduğuna bizzat şahit olduk.

Kesilen 50 civarındaki anıt ağacın 80-140 cm çapında, yaklaşık 500–1100 yaşlarında olduğu anlaşıldı. Bu manzara karşısında üzüntüden kahroldum. Kesilen ağaçların kökleri incelendiğinde 3–4 ağaçta çok az çürük bulunduğu, tamamına yakını çok sağlıklı olduğu, ayrıca sadece bir–iki devrik ağaca rastlandığı gözlemlenmiştir. Kesilen ağaçları taşımak için sürütme yolları da açılmıştır. Bu yollar açılırken ağaçlar ve orman tahrip edilmiştir.

“ORMAN TEŞKİLATI”

Ormanlardaki aşırı ağaç kesiminden çok rahatsız olan orman köylüleri, orman teşkilatından artık ormanları korumak için mücadele etmektedir.

Bu vahim hata meslek taassubu çerçevesinde düşünülerek konunun kapatılmasına müsaade edilmemelidir. Konu incelenerek bu vahim hatanın sorumluları bu yaptıkları yanlışlığı görmelidir ve bütün orman teşkilatı bu yanlış uygulamadan ders almalıdır.

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