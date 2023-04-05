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4 Nisan 2023
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AKP’li vekil devlette aile boyu kadrolaştı

Alaturka Online
Alaturka Online

Vekil Taşar’ın kardeş Abdülkerim Taşar, baş döndürücü bir hızla DMO Genel Müdür Yardımcılığına kadar yükselmişti. Şimdi de oğlu Muhammet Harun Taşar, genç yaşta SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı koltuğuna oturdu. Taşar’ın gelini Hilal Taşar da SGK’nın Tatvan şubesine müdür olarak atandı.

Bitlis Milletvekili Cemal Taşar

SGK’YA TEPEDEN İNDİ

Torpilsiz personelin EYT başvurularını yetiştirmeleri için gece gündüz çalıştırıldığı Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) ‘tepeden inen bürokrat’ tepkisi yaşanıyor. Kuruma içerideki deneyimli personel yerine dışarıdan atama yapılması büyük rahatsızlıklara yol açtı. Harun Taşar’ın memuriyete başlamak için gerekli olan sınav şartını aşması için önce istisnai kadroyla Osmaniye Valiliği özel kalem müdürü yapıldığı, sürenin dolmasının hemen ardından da SGK’ya daire başkanı olarak gönderildiği öğrenildi.

Vekilin oğlu Harun Taşar

GELİN MÜDÜR OLDU

Bitlis’e müdür yapılan bilgisayar programcısı Hilal Taşar’ın normalde Ankara’da bilgi işlem merkezinde çalışması gerektiği, taşrada programcılara yönelik kadro olmadığı belirtildi. Bu atamanın ise daha yüksek makamlar için bir atlama taşı olabileceği ifade edildi.

Vekilin kardeşi Abdulkerim Taşar

Cemal Taşar’ın kardeşi Abdulkerim Taşar da geçen yıl DMO genel müdür yardımcılığı makamına adeta paraşütle inmişti. Üniversitede matbaa eğitimi alan Abdulkerim Taşar, öğretmen olarak atandıktan sonra bürokrasi basamaklarını jet hızıyla tırmandı.

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