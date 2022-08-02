AKP’li vekil ‘Domates tarlada 3 lira, markette neden 14 lira?’ diye sordu

AKP Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök, domates tarlasında konuştuğu çiftçilerin ürünlerine kilosu 3 liradan alıcı bulamamaktan yakınmaları üzerine, sosyal medya hesabından “Domates tarlada 3 lira. Neden hala pazarda-markette 14 liraya satılıyor acaba?” diye sordu. Vatandaş da, “Siz bilmiyorsanız biz nasıl bileceğiz” diye yanıt verdi.

Ahmet KAYA

AKP Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök, domates tarlasında üreticilere yaptığı ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Gök, Ankara Karacadağ eteklerindeki domates tarlasında, domatesin 3 lira olduğunu belirterek, neden halen pazarda ve markette kilosunun 14 liradan satıldığını sordu.

“BUNUN SORUMLUSUNU SİZ BİLE ARAYIP SORDUĞUNUZA GÖRE DURUM O KADAR VAHİM”

Gök’e sosyal medya hesabından yanıt veren bir takipçisi “Çok affedersiniz ama bunu sizin gibi bir yetkili soruyor. Bunun sorumlusunu siz bile arayıp sorduğunuza göre durum o kadar vahim” yanıtı verdi.

“SİZ BİLEMEZSENİZ BİZ NASIL BİLECEĞİZ?”

Bir başka kullanıcı ise, “Vekilim siz bilmezseniz biz nasıl bileceğiz? Biz senelerdir Karacadağ’da ekiyoruz. Hep böyle. Hiç yardımcı olmuyorsunuz. Orada insanların satmaları için hiçbir projeniz yok. Bazen köylüler ceplerinden masrafları ödüyor” şeklinde bir paylaşımla cevap verdi.

Bir kullanıcı da, “Sayın vekilim, nakliye, mazot, benzin, dolar fiyatlarından olabilir mi acaba? Bir litre mazot 25 TL, bir kilo domates 3 lira. Yani depodaki mazot, kasadaki domatesten daha pahalı” paylaşımı yaptı.

“AKP HÜKÜMET OLURSA DÜZELECEK”

AKP milletvekilinin tarla ile pazar arasındaki astronomik fiyat artışına şaşırmasına bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Ak Parti, hükümet olursa bu fiyatları düzeltecek Abulkerim Bey, hiç merak etmeyin. Şikâyet etmeyin” şeklinde ironili bir yaklaşımda bulundu.

“HÜKÜMETİN UYGULANAN FAHİŞ FİYATLA İLGİSİ YOK”

Vatandaşların fiyat artışının sorumlusunun iktidar olduğu yolundaki çok sayıda şikâyeti üzerine Milletvekili Abdulkerim Gök, fiyatların denetlenmesinin sorumluluğunun hükümetin ilgili bakanlığında olduğunu görmemezlikten gelerek, “Hükümetin uygulanan bu fahiş fiyatla ilgisi-alakası yoktur. Sadece fırsatçılık ve zihniyet meselesini sorgulamak gerekir diye düşünüyorum” yazdı.

Tarla ile Pazar arasındaki fiyat uçurumunun sorumlusunun iktidar olduğunu belirten bir başka kullanıcı da “Sayın vekilim, ülkede kötü olan hiçbir şeyde hükümet sorumlu değilse, bunun sorumlusunu bulmak hükümetin işi değil midir? İyi olursa hükümetten, kötü olursa kuldan mı oluyor?” diye sordu.

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