AKP’li vekil: HDP meşru bir parti, ziyarete gidilmemesi abestir





AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, partisinin bugüne kadar HDP için yaptığı “PKK’nın meclisteki uzantısı” açıklamalarını yerle bir eden bir açıklama yaptı. Cevheri, “HDP’ye gidilmesi değil, gidilmemesi abestir. Mecliste grubu bulunan legal bir parti” dedi.

Cevheri, Şanlıurfa’da yerel yayın yapan EDESSA TV’de, “Ömer Ağ ile Panorama” programının canlı yayın konuğu oldu.

Programda bir süre önce partisinden ayrılarak İYİ Parti saflarına geçen Ahmet Eşref Fakıbaba ile ilgili yorum yapmayan ve “O konuyu halkın değerlendirmesine bırakalım” diyen Cevheri, Ağ’ın AKP Grubu tarafından HDP Grubu’na yapılan ziyaret nedeniyle başlayan tartışmaları hatırlatıp ziyarete nasıl baktığını sordu.

Cevheri, “Yani gidilmesi değil, bana göre gidilmemesi abestir. HDP legal bir parti. Kanunlara göre kurulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında faaliyet yapıyor. Grubu var” yanıtını verdi.

HDP’YE İHTİYACIMIZ VAR

Konuşmasında, önümüzdeki günlerde bir Anayasa değişikliğinin gündemlerinde olduğunu ve bunun için destek aradıklarını belirten Mehmet Ali Cevheri sözlerini şöyle sürdürdü:

*Özellikle iki maddede. Hem başörtü noktasında. Gerek takan ve gerek takmayan her insanımıza bu özgürlüğü sağlamasını bir de aile birliği noktasında anayasal tekliflerimiz olacak.

*Ve orada HDP’nin de bir grubu var. Ve onların da desteğine ihtiyacımız var. Onlar da baş örtüsüne destek vereceklerini deklare ettiler.

“TBMM’DE HEP GÖRÜŞÜYORUZ”

TBMM’de tüm partilerin kanun teklifleri, değişiklikleri yapılırken birbirleriyle görüştüğünü de söyleyen Cevheri daha sonra şöyle devam etti:

*Artı kamuoyunun bilmediği bir husus var. Sürekli biz diyelim ki TBMM çatısı altında yasal çalışma yaparken, bir de kulisin arka tarafı vardır.

*Orada bütün gruplar gider herhangi bir önerge verileceği zaman, bir kanun teklifi verileceği zaman veya değiştirileceği zaman bütün parti gruplarının görüşü alınır ve gelinir bu uygulamaya konulur. Bu sürekli partiler arasında yapılan bir şeydir. Yani ilk defa yapılan bir şey değildir.

“HDP TÜRKİYE’NİN BİR PARTİSİ DEĞİL Mİ?”

Açıklamasının devamında, kendisinin her zaman diyalogdan yana olduğunu kaydeden AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri sözlerini şöyle devam ettirdi:

*Kesinlikle ve kesinlikle, her partiden görüşülmesinden yanayım. Sonuçta Türkiye’nin bir partisidir.

*Düşüncesi farklı olabilir. Bizim dik bir duruşumuz vardır. Bizim ülkenin birliği bütünlüğü noktasında bir duruşumuz vardır.

*Şey noktasında bir siyasi duruşumuz vardır. Neticede ona oy veren ciddi bir kitle de vardır. Bunu görmek gerekir. Biz bunları görmemezlikten gelemeyiz. Partimizin yaptığı doğrudur.

*Ben bu noktada da daha diyalogların artırılması gerektiğini her zaman savunuyorum. İnsani ilişki her zaman iyidir.

*Bu ülkede eğer bir sosyal barış sağlanması gerekiyorsa, bir huzur getirilmesi gerekiyorsa niçin diyalog olmasın?

*MHP Milletvekili İbrahim Özyavuz benim dostum. Geçmişte aynı partide beraber siyaset yaptık.

*CHP Milletvekili Aziz Aydınlık benim dostumdur. Aile dostumdur. Ak partililerden önce benim ilk ziyaretçim Aziz Aydınlık’tır. Aziz Aydınlık’ın da benim. İyi ilişki her zaman güzeldir devam ettirilmeli.