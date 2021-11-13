AKP’li vekilden asgari ücret açıklaması: 4 bin TL’nin altında olmamalı

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Tamer, “Asgari ücret bana göre 4 bin liranın altında olmamalı. Benim düşüncem bundan yana” dedi.

Müslüm EVCİ

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer partisinin il başkanlık binasında basın toplantısı düzenledi. Asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKP’li Tamer, “Asgari ücret 4 bin TL’nin altında olmamalı diye düşünüyorum. Asgari ücretli kardeşlerimiz hepimizin malumu, bildiğimiz şeyler. Şahsi olarak 4 bin TL’nin altında olmamalı . Benim düşüncem bundan yana” dedi.

“PANDEMİDE İYİ DURUMDAYIZ”

Kentteki corona virüsü salgınına ilişkin son durumu da anlatan Tamer şunları söyledi:

* Sağlık ile ilgili yatırımlarımız da hızla devam ediyor. 1 yıl öncesinde size ilk ameliyatı ben yapacağım demiştim. Ama şu bir gerçek ki sağlıkta o şehir hastaneleri Avrupa’da bir örnek olduğumuzun göstergesi. Özellikle pandemi döneminde tüm ülkelerin tek tek döküldüğü dönemde sadece 45 günde hastaneye başlayıp bitirilmesinden bahsediyoruz.

* Siyaset yaparken de sezarın hakkı sezara verilmeli. Bir hastanenin 45 günde bitebileceğini gösterebildik. 300 yataklı hastanemizin projeleri bitmek üzere. İnşallah önümüzdeki yıl temellerini atacağız. Kayseri’de ki pandemiye gelince çok şükür ki iyi durumdayız.

* Hastanelerimizde hiçbir sıkıntımız olmadı. Doluluk oranlarımız yükselse de hiçbir zaman sıkıntı yaşamadık. Dışarıda hastamız kalmadı. Şehir hastanelerinin özel hastanelerden daha konforlu olduğunu görüyoruz.

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