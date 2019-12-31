AKP’li vekilden bir garip asgari ücret açıklaması!

AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir partisinin Konya il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişin değerlendirmelerde bulundu.

Özdemir 2020 yılı için belirlenen yeni asgari ücret düzenlemesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin iktidar tarafından belirlenmediğini savunan Özdemir, “Asgari ücreti işçi ve işveren sendikalarının bulunduğu komisyon belirler. Hükümetimiz adına orada bulunan bakanımızın rolü hakemliktir. Dolayısıyla işçi temsilcisi sendikaların ve işveren tarafının bulunduğu bir ortamda hükümet sadece oraya nezaret etmekte. Bu sebeple asgari ücreti hükümetin belirlediğini söylemek yanlıştır” diye konuştu.

AKP’Lİ VEKİL, ERDOĞAN’IN ‘JESTİMİZİ YAPARIZ’ MESAJINA AÇIKLIK GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, jest yaparak asgari ücreti bir miktar daha artırabileceği yönündeki algıya da açıklık getiren Özdemir, “Cumhurbaşkanımızın jestimizi yaparız açıklaması ‘Biz hakemlikte işveren tarafına yükleniriz. Hiç olmazsa biz işçiden yana tavır alalım. Komisyona da bu yönde tavsiyelerde bulunuruz’ demektir” yorumunda bulundu.

AKP’li vekil Özdemir, Türkiye ekonomisinin daha iyi noktalara gelip üretim ve ihracatımızı arttırdığımızda asgari ücrette vatandaşların memnun olacağı seviyelere geleceğini söyledi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2020 yılı için asgari ücret teklifi bekar bir işçi için brüt 2.943 net 2.324 TL olarak açıklandı. Böylece asgari ücrete net yüzde 15.04 zam yapılmış oldu. Karar oy çokluğu ile alındı. İşverene 75 TL asgari ücret desteği verilmeye devam edilecek.

2020 AGİ NE KADAR OLDU?