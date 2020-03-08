AKP’li vekilden CHP’li Engin Özkoç’a tehdit: Eksik kalanı tamamlarız

AKP’li Vahit Kiler, bir toplantıda yaptığı konuşmada CHP’li Engin Özkoç’u hedef aldı. Meclis’te, CHP ve AKP vekilleri arasında yaşanan tekmeli, yumruklu kavgayı hatırlatan Kiler, şu ifadeleri kullandı;

“EKSİK KALANI TAMAMLARIZ”

*O şahısın Meclis’ten çıkarken muhakkak bir yerlerinin kırılarak çıkması lazımdı. O lafları eden bir insanın elini kolunu sallayarak Meclis’ten çıkması benim içimi hala soğutmadı, içim hala kaynıyor.

*Daha önce de söylemiştim şimdi de söylüyorum, o şahıs (Özkoç) Meclis’e inşallah gelmez. Eğer gelirse aynı muameleyi görecek. Eksik kalanı tamamlarız.

NE OLMUŞTU?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Kılıçdaroğlu Esed’in Suriye’de İsrail’in Filistin’de hayata geçirmeye çalıştığı insansızlaştırma politikasına destek veren bir yerde durmakta. Türkiye’nin buradaki mücadelesini sürekli fitne ile yalanla lekelemeye çalışan her kim olursa olsun haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir” ifadelerinden sonra, Erdoğan’a yanıt CHP’li Özkoç’tan gelmişti.

Özkoç, Erdoğan için “Bizim şehitlerimize, ‘kelle’ diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum ben size; Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyeti’nde şerefsizdir, şehide kelle diyen kişi onursuzdur, şehide kelle diyen vatan hainidir” demişti.

Bu söz düellosunun ardından Özkoç, TBMM’deki genel oturum sırasında konuşurken bazı AKP’liler kürsüye yönelerek Özkoç’a saldırmaya çalışmıştı.

Araya giren diğer vekillerin de kavgayı bastıramaması üzerine yumruklar konuşmuş, CHP’li Özkoç kafasında ve yüzünden yaralanmıştı.

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