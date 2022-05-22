AKP’li vekilden gençlere erken evlilik ve çok çocuk tavsiyesi

AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Türkiye’nin hızla yaşlanan bir ülke olduğunu söyleyerek gençlere tavsiyelerde bulundu. Nergis, “Silkelenmemiz lazım. Gençlerin erken evlenmesi, erken yol alması, daha çok çocuğa sahip olması lazım” dedi.

Müslüm EVCİ

AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun (KAFFED) İstanbul’da gerçekleştirdiği 21 Mayıs 1864 Çerkes Soykırımı ve Sürgünü 158. Yıl Anma Programı’nda konuştu.

“KÖYLERİMİZDE GENÇLER KALMADI”

Türkiye’de köylerin boşalırken kentleşmenin hızla arttığını söyleyen Nergis, şöyle konuştu:

*Bugün geldiğimiz noktada kentleşme hızla devam ediyor, köylerimiz boşalmış durumda. Ben Kayseri Uzunyayla’lıyım.

*Uzunyayla’nın 60’ı geçen Çerkez köyü var. Köylerimizde insan kalmadı, gençler kalmadı. Köylere gittiğiniz zaman yaşlılar yaşıyor. Tabi köyler Çerkez kültürünün menbayıydı. Köylerde bir dönem kalan insanlarımız dilini gayet iyi biliyor ve konuşuyor.

*Ama şehre geldikten sonra şehir hayatında çekirdek aileye dönüldükten sonra dilini öğrenmek ve çocuklara öğretmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Ama iktidarımızda dilimizle ilgili seçmeli ders verilmeye başlandı okullarımızda.

*Bununla birlikte Düzce ve Kayseri Erciyes Üniversitesi‘nde Çerkez dili ve edebiyatı dili birimleri açıldı. Hala eğitime devam ediyor. Ancak gençlerimizde ve çocuklarımızda bu eğitime karşı çok fazla bir istek yok. Bu noktada çocuklarımızı motive etmek gerekiyor.

“GENÇLERİN ERKEN EVLENMESİ, DAHA ÇOK ÇOCUK SAHİBİ OLMASI LAZIM”

İstatistiklere göre Türkiye’nin hızla yaşlanan bir ülke olduğunu söyleyen Nergis, gençlere erken evlenmeleri ve çocuk sahibi olmaları tavsiyesinde bulundu. AKP’li Nergis, şunları söyledi;

*Bizler, çok geç evlenen, bekar yaşayan nitekim çok fazla çocuk yapmayan bir topluluğuz ve Türkiye içerisinde hızla yaşlanan bir topluluğuz. Herhalde Türkiye’de nüfus artış hızı en düşük olan Çerkezler öyle zannediyorum.

*Türkiye’de yapılan istatistiklere baktığımız zaman Türkiye hızla yaşlanıyor, Avrupa’dan 1,5 kat daha fazla yaşlanan bir nüfusa sahibiz. Bugün Avrupa yaşlanmış, ciddi sıkıntı ve sorunlar yaşayan bir coğrafya. Aynı hastalık bize de geldi. Şehre geldik, çekirdek aile olduk. Bireysel yaşamaya başladık.

*Köklerimizden kopmaya başladı. Geç evleniyor ve fazla çocuk yapmıyoruz, hızla azalıp küçülüyoruz.

*Bu aslında emperyalistlerin, küreselcilerin bir projesi. Bu dünyayı yönetmek için dünyayı küçültmek, nüfusu azaltmak için yaptıkları bir proje. Tuttuğunu görüyoruz. Bizler silkelenmemiz lazım. Gençlerin erken evlenmesi, erken yol alması, daha çok çocuğa sahip olması lazım.

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