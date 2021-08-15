AKP’li vekilden hastane ziyaretinde işsizlik itirafı

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, yarın hizmete açılması planlanan Bünyan Devlet Hastanesi ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Hastane çıkışı için birçok kişinin kendilerini iş için aradığını söyleyen Tamer, “Bu hastane yeni açılıyor. Pek çok iş arayan, müracaat eden arkadaşlarımız var. Dışarıdan burada istihdam etmeyeceğiz, ifade edeyim burada” dedi.

MÜSLÜM EVCİ

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri’nin Bünyan ilçesinde Pazartesi günü hizmete açılacak olan Bünyan Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. İncelemelerde Tamer’e Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve AKP İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç da eşlik etti.

“HİÇBİR EKSİKLİK YOK”

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, şunları söyledi:

“Hastanelerimiz artık 5 yıldızlı değil 7 yıldızlı konumunda. Bünyan Devlet Hastanemizde bir ay içerisinde tüm faaliyetler başlayacak. Pazartesi gününden itibaren tüm poliklinikler açılacak. Tam teşekküllü bir hastane konumunda. 7 uzman doktorumuzla hizmet vermeye çalışıyoruz. 250’ye yakın çalışan personelimiz mevcut. Hiçbir eksiklik yok”

“HASTANE YENİ AÇILIYOR, PEK ÇOK İŞ BAŞVURUSU GELİYOR”

Hastanenin açılışının yapılacak olması ile birlikte kendilerine iş için müracaat eden pek çok kişinin olduğunu söyleyen Tamer, “Zaman zaman sorulan bir soruyu burada ifade edeyim. Bu hastane yeni açılıyor. Pek çok iş arayan, müracaat eden arkadaşlarımız var. Dışarıdan burada istihdam etmeyeceğiz, ifade edeyim burada. Sağlık Bakanlığımıza bağlı olarak eski hastanemizdeki çalışanları genelde buraya taşımış oluyoruz. Bunu da burada ifade edeyim ki, çok telefonlar geliyor. Hastaneye iş müracaatları var. Eğer, zaten eksik olan temizlik ve onun dışlındaki güvenlikle ilgili problem varsa onu Sağlık Bakanlığı’ndan ekstra bir belki alımla bu eksiğimizi giderebiliriz, ama şu an itibariyle böyle bir de alım ihtimali de yok. Onu da belirtmiş olayım” ifadelerini kullandı.

“KAYSERİ’DE AŞI OLMAYAN 350 BİN KİŞİ VAR”

Kayseri’de aşılama oranlarını da açıklayan AKP’li Tamer, “Pandemi ile ilgili sıkıntılarımız devam ediyor. Son günlerde özellikle Delta virüsüyle birlikte artışa geçen bir pandemi devam ediyor. Şu an şehirimize baktığımızda yaklaşık 1 milyon 200 binin üzerinde aşı yapmışız. Bunlardan 750 bini birinci doz. 550 bini de 2. doz aşı. Hiç aşı yaptırmayan da 350 bin kişi var. Her yerde aşı imkanımız var. Türkiye genelinde günlük 1,5 milyona yaklaştık. Yakında şehrimizde üretilen yerli aşı da faaliyete geçecek. Bu da Türkiye için bir mutluluk kaynağı” şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRETLİLERE İLİŞKİN SÖZLERİ DE TEPKİ TOPLAMIŞTI

Öte yandan AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in geçtiğimiz Şubat ayında asgari ücretliler ve ekonomiye ilişkin tespiti de dikkat çekmişti. Tamer, “Bugün bakıyoruz, eleştiren insanlar cep telefonlarını 6 ayda bir değiştiriyorlar. Arabalarını yılda bir belki de ikinci yılda değiştiriyorlar. Artık asgari ücretlimizin evinin önünde arabası mevcut” ifadelerini kullanmıştı.

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