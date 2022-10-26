AKP’li vekilden Millet İttifakı’na ağır hakaret

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, yerel bir kanalda yaptığı konuşmada Millet İttifakı’na ağır hakaretlerde bulundu.

Evren DEMİRDAŞ

Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ çıktığı yerel bir televizyon programında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Millet İttifakı’nı eleştiren Demirbağ, bu ittifakın vatana ihanet eden örgütler ve şebekelerle iş birliği içerisinde olduğunu iddia ederek ağır ithamlarda bulundu.

AKP‘li Demirbağ, daha önce de çıktığı bir programda Komünist Partisi’nin Millet İttifakı’nda olduğunu ileri sürerek, “Komünistler de zaten namus anlayışı diye bir şey yoktur, aile namus anlayışı olmaz” diyerek hakaretlerde bulunmuş ve tepki görmüştü…

“ANNESİ, BABASI BELLİ OLMAYAN BİR İLİŞKİNİN ADI KONULUR MU?”

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun ‘kimyasal silah’ sözlerine ilişkin konuşan AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, şu ifadeleri kullandı:

*Ben 6’lı masa demiyorum 1+ ayakları sallanan masa diyorum. Ne demek, Biden, FETÖ, PKK/HDP lokomotif olarak Kılıçdaroğlu, İP, Gelecek falan. Asıl bunların ağababası

*Biden, FETÖ ve PKK/HDP. Şimdi görüntü vermiyorlar. Buradan çıktıktan sonra bir araya geliyorlar.

*Masanın sallanan ayağından biri diyor ki ‘sabah kahvaltısına bekleriz’, biri diyor ki ‘akşam yemeğine bekleriz’, biri ‘sensiz olmaz’ diyor. O da, ‘adam gibi hareket edin neyse ortaya koyun bu ilişkiyi’ diyor.

*‘Her ne kadar gayrimeşru da olsa bu ilişkinin bir adını koyun’ diyor. Adını ne koyacak yani, annesi, babası belli olmayan bir ilişkinin adı konulur mu?

*Adını koymazlar koyarlarsa tabandan milletten tepki alırlar. Adını nasıl koyarlar ilk turda HDP büyük ihtimalle bir aday gösterecek belki ayakları sallanan masa bir aday gösterecek.

*Kılıçdaroğlu ikinci tura kalacak birinci turda oylarının bir kısmının Tayyip Erdoğan’a gitmesini engellemek ve ikinci tura bırakmak ikinci turda ise Tayyip Erdoğan’ın karşısında bu odun oldu diyelim bunu destekleyeceğiz diyecekler.

*Odunun gerçi bir meziyeti var ısındırır. Vatana ihanet çizgisindeki örgütlerle, şebekelerle işbirliği içerisinde olanlar odunla kıyaslamak oduna hakaret olur.

KOMÜNİSTLERE DE HAKARET ETMİŞTİ

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, daha önce çıktığı bir programda Komünist Partisi’nin de Millet İttifakı’nın ortağı olduğu iddiasında bulunarak, şunları söylemişti:

*Üçüncü ortağı gayri resmi ve gayrimeşru ortağı PKK-HDP. Amerika tarafından FETÖ’yle birlikte verilen bu görevi ne? FETÖ, PKK, DEAŞ. Amerika’nın kurduğu Türkiye başta olmak üzere Ortadoğu’yu kan gölüne çevirmek, bölmek, parçalamak, idare etmek amacıyla görevlendirdiği örgütler bunlar.

*PKK ne yapıyor HDP’nin sponsorluğunda dağa giden 12-15 yaşındaki o gencecik çocuk diyebileceğimiz kızları orada taciz tecavüz istismara maruz kalıyor.

*Bu da PKK-HDP. Bütün bunları birleştirdiğiniz zaman bir de komünist partisi var komünistler de zaten namus anlayışı diye bir şey yoktur, aile namus anlayışı olmaz.

*Bir de LGBT var LGBT’nin ne olduğu da malum. Millet İttifakı bu onun için bunları topyekûn ahlak eğitiminden geçirmek lazım.

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