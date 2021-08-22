AKP’li vekilden polise ağır hakaret! O görüntüler ortaya çıktı!





Geçtiğimiz 18 Temmuz’da AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın aracını Çeşmeli otoban çıkışında, durduran polis memurlarının açığa alındığını daha önce kamuoyuyla paylaştığını ifade eden CHP’li Başarır, “Geçtiğimiz Kurban Bayramı öncesi, Mersin Erdemli’de bir polis uygulamasında AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, gelen ihbar üzerine kimlik sordukları için iki polisimize hakaret etmişti. O gün bunu gündeme getirmiştim. Ancak bu durumu AKP Mersin milletvekili Zeynep Gül Yılmaz yalanlamıştı. Bugün sizlerle paylaşacağım videoda, utanç görüntülerini göreceksiniz. AKP’nin gerçek yüzünü göreceksiniz” dedi. BU GÖRÜNTÜLERDEN UTANMAYACAK MISINIZ? Ortaya çıkan görüntülerin utanılacak boyutta olduğunu ifade eden CHP’li Başarır, “Üzülerek söylüyorum, AKP’li bir milletvekili Türk Polisi’ne ‘şerefsiz’ kelimesini kullanıyor, ‘arabamdan uzak dur, tükürüklerin geliyor’ diyerek aşağılıyor. Mersinin Erdemli ilçesi için ‘her geldiğimde bu pislikle karşılaşıyorum’ diyor. Buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanı Süleyman Soyluya sesleniyorum: Bu görüntülerden utanmayacak mısınız? Bu sözleri herhangi bir başka partiden bir milletvekili söyleseydi, dünyayı yıkmıştınız, milliyetçilik dersleri vermiştiniz. Hepimiz biliyoruz ki AKP iktidarı bu ülkeyi algıyla yönetiyor. Yalanlarıyla, iftiralarıyla yönetiyor. Asıl gerçek bu videoda. Siz kendi milletvekillerinizi kendi yandaşlarınızı her ne söylerlerse söylesinler korursunuz ama bizlere söylemediğimiz, yapmadığımız halde iftira atarsınız. Bakalım, görevini yapmakta olan polisimize şerefsiz diyen milletvekilinizi partide tutacak mısınız?” sözlerini dile getirdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #zeynepgül #mersin #polis #alimahirbaşarır #chp #süleymansoylu #receptayyiperdoğan #haber #siyaset #politika #yurttaştv