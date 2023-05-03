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3 Mayıs 2023
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AKP’li vekilden skandal sözler! Resmen tehdit etti…

Alaturka Online
Alaturka Online
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AKP Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu’nun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde katıldığı bir etkinlikte kullandığı sözler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Salondakilere yaptığı konuşmada Çivitcioğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bulunduğunuz kurumlarda sizin çalışmalarınızdan rahatsız olanlara, bu millete hizmet etmekle ilgili rahatsızlık duyup, hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı üzecek hareket edenler, hem bu millete zulüm etmeye kalkışanların önce uyarırız, uymuyorlarsa da kulağını koparırız.”

Alaturka Online
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