AKP’li vekilden tüfekli poz

Yazan:
Alaturka Online
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Özkaya paylaşımında, “Mesele vatan ise gözümüzü kırpmayız ve hiç kimseyi de tanımayız… Bahar Kalkanı Harekatı” dedi. AKP’li vekilin paylaşımı sosyal medyada tepki topladı. Askerlerimizin Suriye’de operasyonda olduğunu hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, paylaşıma “Seni cepheye alalım” yanıtını verdi. Gelen tepkilerin ardından Özkaya paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Ali Özkaya

Afyon Milletvekili Özkaya kendisine tepki gösterenlere, “Buraya yazan kaçak FETÖ’cüler; biz 15 Temmuz gecesi sizin tanklarınıza karşı tabanca ile çıktık, sizden korkmadık. Bizim için vatan her şeydir…” karşılığını verdi.

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