AKP’li vekile vatandaştan yanıt: Muhalefet mi idare ediyor memleketi?

AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut, hayat pahalılığının sorumlusunun kendileri olmadığını savundu. Vatandaş, “Muhalefet mi idare ediyor memleketi? Ülkeyi yöneten kim? Bakanlar var, cumhurbaşkanı var, ilgilileri var, ekonomiyi yöneten akıllılarımız var… Kusura bakmasınlar, sorumlu iktidar…” sözleriyle Bulut’a yanıt verdi.

Ali Selim YAMANLI Batuhan SERİM

20 yıldır iktidarda olan AKP’nin uyguladığı ekonomi politikaları sonucu hayat pahalılığı zirve yapmış iken, AKP MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut’tan dikkat çeken bir çıkış geldi…

Bulut, 15 Temmuz’da katıldığı bir televizyon kanalında, ekonomik sorunlardan kendilerinin sorumlu olmadığını savundu. Bulut, “Ekonomik bir zorluk yaşanıyor ama biz hep şöyle ifade ediyoruz, diyoruz ki, ‘her ne kadar sebebi biz olmasak da çözümünden kendimizi mesul tuttuğumuz bir dönem’” şeklinde konuştu.

İstanbul Bakırköy Meydanı’nda vatandaşa mikrofon uzattık, “Türkiye’de yaşanan ekonomik sorunların, uygulanan ekonomik programların sorumlusu iktidar mı, muhalefet mi?” diye sorduk. Vatandaş, “Ülkeyi muhalefet mi yönetiyor?” diyerek tepki gösterdi.

Sorumuza verilen yanıtlar şöyle oldu:

“MUHALEFET Mİ İDARE EDİYOR MEMLEKETİ?”

Sadettin Doğan: “(Sorumlu) İktidar, neden biliyor musun? Çok israf ediyorlar. Bu kadar da israf günah. İslamiyette de böyle bir şey yok. Bunlar hiç düşünmeden har vurup harman savuruyor. İnsanlar yokluktan vergi veriyor, asgari ücretli vergi veriyor, nereye gidiyor bu paralar? Türkiye’nin geliri çok. Eğer dikkatli davranılırsa, dikkatli harcanılırsa düzelir ülke. Muhalefet mi idare ediyor memleketi?”

“ÇOK HÜKÜMETLER GÖRDÜM, BÖYLE KÖTÜSÜNÜ GÖRMEDİM”

Müberra hanım: “Bu akşam ne yemek pişireceğim onu düşünüyorum. Yarın akşam ne pişireceğim bilmiyorum. Gitsin bu hükümet artık, bir değişsin. Gençliği düşünüyorum biz yaşadık, bu yaşa geldik. Torunlarımı düşünüyorum. Evler olmuş trilyon, ne diyeyim… Ben çok hükümetler gördüm geçirdim; Demireller, Ecevitler… Ben böyle bir şey görmedim. Fakirlik de vardı ama bereket vardı.”

“20 SENEDİR BAŞIMIZDA OLDUKLARINA GÖRE SORUMLU ONLAR”

Selma Denker Sever: “(Sorumlu) Tabii ki iktidar. 20 senedir başımızda olduklarına göre onlar halledeceklerdi. Biz yaşadığımızı biliyoruz. Ben artık markete falan çıkmak istemiyorum. Daha zamlı maaşımızı almadan fiyatlara zaten zam geldi. Bir de şey çok garibime gitti; Cumhurbaşkanımız bir açıklamasında dedi ki, ’emeklilerimizi daha fazla rahatlatacağız.’ ‘Biz zaten rahattık şimdi daha da rahatlayacağız…’ Tabii ki oyumuzu kullanırken ona göre oy vereceğiz muhakkak.”

“HER ŞEYE ZAM…”

Nurhan Ceylan: “(Sorumlu) Bence iktidar. Asgari ücrete zam yaptılar ama onun 2-3 misli de her şeye zam… Vatandaş çok mağdur oluyor, çok zor durumda kalıyor. Bu gidişle nereye gidecek bilmiyorum. (Geçim sıkıntısı yaşıyor musunuz?) Evet maalesef yaşıyoruz. Zamları durdursalar iyi olur. Her gün bir zamla karşılaşıyoruz. Bu enflasyonu indirsinler biraz.”

“AKIL VE BİLİMLE HAREKET ETMİYORLAR”

Ercan Yılmaz: “(Sorumlu) Tabii ki iktidar. Bir insan iktidara ne için geliyor? Katkı sunmak için. İnsanlar da, halk da kendisine yetki veriyor. Bu yetkiyi düzgün kullanması gerekirken gelinen süreçte düzgün kullanmadığı ortaya çıkıyor. Akıl ve bilim ile hareket etmiyor. Bir şeyler eksik. (Neden sorumlunun muhalefet olduğunu söylüyorlar?) Tipik bir politika herhalde… Orada kalmak iradesinin dışında bir irade geliştirmek akıllarına gelmiyor herhalde. (Makamlarından) Vazgeçemiyorlar sanıyorum.”

“ÜLKEYİ YÖNETEN KİM?”

Zeki bey: ” (Sorumlu) Herhalde iş başındaki kişiler. Ülkeyi yöneten kim? Bakanlar var, cumhurbaşkanı var, ilgilileri var, ekonomiyi yöneten akıllılarımız var. Kusura bakmasınlar, (sorumlu) iktidar.”

“YANLIŞ ADAM, YANLIŞ MAKAM”

Türkan Atalı: “(Sorumlu) İktidar. Nasıl muhalefet? Yanlış adam yanlış makama geldiği için böyle.”

“SORUMLU İNGİLTERE, AMERİKA…”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Hiçbirisi değil dışarıdan hepsi. İngiltere, Amerika sorumlusu. Nasıl mı yapıyorlar? Dışarıdan baskı ile, bilmem ne ile… (İktidar sorumlunun) Muhalefet olduğunu söyleyebilir, söyler yani. (Muhalefet) O da, (iktidar) onun için her şeyi söylüyor.”

“YÖNETEN HER ZAMAN İÇİN SORUMLUDUR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “(Sorumlu) İktidar tabii ki. Yöneten her zaman için sorumludur. Suçu (muhalefetin) üstüne atmak için öyle söylüyorlar. Başka yapacakları bir şey var mı? İnandırıcı olur mu? Halkın hepsi ekonomist oldu, siyasetçi oldu, politikacı oldu artık yalan tutmuyor.”

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