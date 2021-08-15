AKP’li vekilin aşı tepkisi gündem oldu, yazdıklarını silmek zorunda kaldı

AKP Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız dün sosyal medya hesabından aşı yaptırmayanları hedef alarak “Aşı yaptırmayanlarla görüşmeyeceğim, isteklerine yardımcı olmayacağım” paylaşımı yaptı. Yıldız’a tepki gösterenler ‘Ahmet Yıldız özür dile’ diye başlık açtı bir günde 24 bin paylaşımda bulundu. Yıldız bunun üzerine yaptığı paylaşımı sildi.

SELAMI AYDIN

AKP’nin bürokrasi kökenli milletvekillerinden biri olan eski büyükelçi Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız yaptığı bir paylaşımdan sonra sosyal medya kullanıcılarının sert tepkisine maruz kaldı.



Dün sosyal medya platformlarından biri olan Twitter’da aşı yaptırmayanları ve aşıya karşı çıkanları hedef alan Yıldız, “Aşı yaptırmayıp, başkalarını hayatını tehlikeye atanlara daha fazla hoşgörü gösterilemez. Kanunla zorunlu yapılmalı, yaptırım uygulanmalı. En başta sağlık çalışanlarına ve okula gidemeyen çocuklarımıza haksızlık. Aşı yaptırmayanlarla görüşmeyeceğim, isteklerine yardımcı olmayacağım” paylaşımında bulundu.

Sosyal medya kullanıcıları Yıldız’a kendisinin milletvekili olduğunu hatırlattı, vatandaşların sorunları ile ilgilenmek ve onları çözmekle görevlendirildiğini söyledi. Kısa süre sonra aynı sosyal ağda bu kez ‘Ahmet Yıldız özür dile’ başlığı ile bir sayfa oluşturuldu. Bu sayfaya kısa süre içinde 24 bin tepki dolu paylaşım yazıldı. Sayfa sosyal medya kullanıcılarının ‘Trend Topic’ olarak andığı en popüler başlıklar arasına girdi. Başlığın en fazla etkileşim alan 5 sayfadan biri olduğu gözlendi. Tepkiler ardından Yıldız bir açıklama yapmadan paylaşımını sildi.

Diğer yandan Denizli’de yaklaşık 10 gündür partisinin ilçe teşkilatlarını ve vatandaşları ziyaret eden Yıldız’ın maske ve mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü. Yıldız’ın kalabalık ortamlarda maskesiz toplantılar yaptığı fotoğrafları kendi sayfasında yayınlandı.