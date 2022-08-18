AKP’li vekilin boşanmak istediği eşinden ‘2.5 milyon dolar’ açıklaması

AKP Erzurum Milletvekil Zehra Taşkesenlioğlu, 2019 yılında evlendiği Prof. Dr. Ünsal Ban’a boşanma davası açtı. Ban, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Taşkesenlioğlu’nun kendisinden 70 milyon lira istediğini öne sürerek, “Bana 2.500.000 dolar vermiş. Nasıl vermiş, nerede vermiş, o kadar parası var mıymış… Yakında videolar, WhatsApp yazışmaları ile beraberiz inşallah” diye yazdı.

Orhan BOZKURT

AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, 2019 yılında evlendiği Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi önceki rektörlerinden Prof. Dr. Ünsal Ban’a boşanma davası açtı. Taşkesenlioğlu, eşinden 50 milyon maddi 20 milyon da manevi tazminat talep etti.

Prof. Dr. Ünsal Ban, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, eşinin iftiralarla dolu bir dilekçe ile boşanma talebinde bulunduğunu öne sürerek, başına bir şey gelirse sorumlusunu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) önceki başkanı olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu olacağını duyurdu.

“BANA 2 MİLYON 500 BİN DOLARI NASIL VERMİŞ, NEREDE VERMİŞ?”

Ünsal Ban, sosyal medya hesabından şu paylaşımlarda bulundu:

* “Sevgili dostlar 2019 yılında evlilik yaptığım Zehra Taşkesenlioğlu tamamen yalan ve iftiralarla dolu bir dilekçe ile benden maddi 50 milyon manevi 20 milyon para istemektedir. Kamuoyuna duyurulur… Bundan sonra bende açık olmak zorundayım.. Herşeyi yazma hakkım doğmuştur.

* Tamamen yalan ve iftiralarla dolu olan bir boşanma dilekçesi, haysiyetimi, onurumu çiğnemiştir. Şunun bilinmesini isterim ki bundan sonra açıklayacağım bilgiler, dökümanlarla uğrayacağım ölüm tehditi, zararlardan tamamen Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Zehra Taşkesenlioğlu sorumludur.

“YAKINDA VİDEOLAR VE WHATSAPP YAZIŞMALARI İLE BERABERİZ”

* Zehra Taşkesenlioğlu evlenince bana 2.500.000$ vermiş. Nasıl vermiş, nerede vermiş, o kadar parası var mıymış muamma. ‘Şirketimde o kadar para vardı’ diyor. Bakılacak kayıtlara… Madem o kadar parası varmış göreceğiz. Yalan yalan yalan yazmayacaktınız. Yakında videolar, WhatsApp yazışmaları ile beraberiz inşallah.”

NİKAHI ŞAHİTLİKLERİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPMIŞTI

AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu 28 Nisan 2019’da İstanbul WOW Otel’de yapılan nikah töreni ile dünya evine girmişti. Prof. Dr. Ünsal Ban ile evlenen Zehra Taşkesenlioğlu’nun nikahına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM önceki başkanlarından İsmail Kahraman, eski Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar, Erzurum milletvekilleri ve çok sayıda bürokrat katılmıştı. Nikahın ardından çifte mutluluk dileyip, damada da nasihatte bulunan Erdoğan, “Kızımız sana emanet, o göre iyi bak” demişti. Prof. Dr. Ünsal Ban, 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde Nevşehir’den AKP milletvekili aday adayı olmuştu.

Prof. Dr. Ünsal Ban, sosyal medya hesabından daha önceden Zehra Taşkesenlioğlu’nun siyasi çalışmaları sırasında paylaştığı tweetleri yeniden paylaştığı ve yine 2019 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu’na eşi ile birlikte katılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Milletvekilli Selami Altınok ve kayınbiraderi Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile birlikte çekilmiş fotoğrafları da paylaştığı görüldü.

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU’NUN AĞABEYİ KİMDİR?

Zehra Taşkesenlioğlu, aynı zamanda önceki SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) Başkanı ve Bank Asya’nın eski Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun kız kardeşi. Ali Fuat Taşkesenlioğlu 1996 yılından 2012 yılına kadar Bank Asya’da üst düzey görevlerde bulunmuştu. Ali Fuat Taşkesenlioğlu daha sonra Halk Bankası Yönetim Kurulu üyesi ve genel müdürü oldu. Taşkesenlioğlu, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yı da ABD’ye gönderen isim olarak biliniyor. 2018 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına atanan Ali Taşkesenlioğlu geçtiğimiz Nisan ayında bu görevden alınmıştı.

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