AKP’li vekilin görüntüleri tartışma yarattı: Sanki isim, şehir oynuyor





6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Deprem nedeniyle Kahramanmaraş’ta çok sayıda bina yıkılırken, birçok vatandaşımız da hayatını kaybetti.

AKP’Lİ VEKİLDEN TARTIŞMA YARATAN KENT PLANI

Üzerinden 14 gün geçen depremlerin ardından Kahramanmaraş’ta enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Av. Ahmet Özdemir’in, Kahramanmaraş’ın yeni ‘kent planını’ A4 kağıt üzerinde karalayarak anlatması tartışma yarattı.

“BURAYA, BURAYA, BURAYA…”

Özdemir yanında bulunan kişilere, önündeki A-4 kâğıdını karalayarak “Bir tanesi şuraya, bir tanesini buraya yapacağız. Baktık fay hatlarının olmadığı yerlere… Bir tanesini Kılılı Hasan Ağa’nın oraya yapacağız. Bir tanesini Orhangazi’ye yapacağız. Bir tanesini şurada Gafar da yapacağız. Burada üniversitenin 400 dönüm yeri var, oraya yapacağız. Buraya, buraya, buraya, buraya… Derepazarı’nın burayı tamamen kaldıracağız. Buranın adının Derepazarı olmasının sebebi bura dere… Şelale Parkı dereyi geri açacağız. Çünkü bundan sonraki felaketin sel felaketi olması gibi bir endişemiz var” ifadelerini kullandı.

“SANKİ İSİM-ŞEHİR OYNUYOR”

Hukukçu olan AKP’li Milletvekili Özdemir’in A-4 üzerinde anlattığı şehir planına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, şu notu düştü:

“A-4 kâğıdına Kahramanmaraş’ın yeni kent planını çiziyor AKP’li vekil Ahmet Özdemir. Sanki isim şehir oynuyor. ‘Buraya, buraya, buraya…’ İşte bu liyakatsizliğin videosu…”

“MİMARLAR, MÜHENDİSLER NE İŞE YARIYOR”

AKP’li Özdemir’in kent palanını anlattığı görüntülere diğer sosyal medya kullanıcılarının yaptığı bazı paylaşımlar ise şu şekilde:

-Afet sonrası onlarda kent planlamasını yapanlar; Renzo Piano, Alejandro Aravena, Shigeru Ban, Yasmeen Lari. Bizde; Kahramanmaraş mebusu hukukçu…

-AKP’nin Hukukçu olan Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, depremin yıktığı şehrin yeni planını anlattı: “Bir tanesini şuraya yapacağız, bir tanesini şurda yapacağız…” Mimarlar, Mühendisler, Şehir Planlamacıları, Deprem Uzmanları ne işe yarıyor peki?

-Herkes en iyi ben bilirim diye geziyor ülkede. Ahmet Özdemir ‘in şehir planlamasına dair bilgi birikimi var mı? Kahramanmaraş bunun gibilerin eline kaldıysa vah o canım topraklara… Tek bir şey istiyoruz ya işi bilene verin tek bir şey! Sakalı olan kendini Arif sanıyor arkadaş…