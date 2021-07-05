AKP’li vekilin skandal paylaşım… Tepki geldi, hemen sildi!

AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık “Malatya’dan Kemal Amca’ya mesaj var” ifadeleriyle akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaşın görüntülerini “Malatya’dan Kemal amcaya mesaj var” diyerek paylaştı. Çalık, gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmek zorunda kaldı.

AKP’Lİ VEKİLE VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Çalık’ın paylaştığı videoya sosyal medyada tepki yağarken “Akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaşı alet etmeniz hoş olmamış” denildi.

AKP’li vekilin paylaşımına CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz da tepki gösterdi. Kiraz, “AKP’li vekilin boyle bir paylaşımda bulunması iktidarı kaybetmelerine ne kadar yakın olduklarının kanıtıdır. Genel başkanımızı ismini zikrederek böyle bir paylaşımda bulunmaları Malatya gibi güzide bir şehrin milletvekiline yakışmamıştır. Şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

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