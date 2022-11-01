AKP’li vekiller ‘istemiyordu’ iddiası… O müdür görevden alındı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un pancar alım ve işleme kampanyası açılış töreninde konuşma yapması sonrasında AKP Elazığ milletvekillerinin kentteki Şeker Fabrikası’nın müdürü Mümtaz Çelik’in görevinden alınması için genel müdürlüğe baskı yaptıkları iddia edilmişti. Mümtaz Çelik, Elazığ şeker fabrikası müdürlüğü görevinden alınıp merkeze çekildi.

Evren DEMİRDAŞ

AKP Elazığ milletvekillerinin kentteki Şeker Fabrikası’nın müdürü Mümtaz Çelik’in görevinden alınması için Türk Şeker Genel Müdürlüğü’ne baskı yaptıkları iddia edilmiş gerekçe olarak da Çelik’in AKP’li vekillerin fabrikadaki personellerinin görev değişikliklerine dair taleplerini reddetmesi ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un pancar alım ve işleme kampanyası açılış töreninde konuşma yapması olduğu ileri sürülmüştü.

Çelik’in görevden alınmasını tepki gösteren şeker fabrikası işçileri fabrika önünde basın açıklaması yaparak yetkililere tepki göstermişti.



CHP’Lİ VEKİL ‘ÖZELLEŞTİRME’ İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Elazığ Şeker fabrikası müdürü Mümtaz Çelik’in görevden alınacağına dair iddialar üzerine CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Mümtaz Çelik’in Elazığ şeker fabrikasının özelleştirilme kapsamına tekrar girmesi için AKP Elazığ Milletvekilleri tarafından görevinden alınmak istendiğini ileri sürmüştü.

Erol, “Elazığ şeker fabrikasının alıcının bile hazır olduğunu bir takım siyasiler tarafından peşkeş çekilmesiyle ilgili görüşmelerin olduğu ama şeker fabrikasının üretime katkı vermesi, doğru yönetilmesi ve kar eden bir işletme olarak bu sezonu kapatmasından kaynaklı bir fabrikayı satmak çok da kolay olmayacaktı. Onun için şeker fabrikasının doğru yönetilmemesi lazımdı doğru yöneten bürokrat da bundan dolayı bu görevden alınmış olabilir” demişti.

GÖREVDEN ALINARAK MERKEZE ÇEKİLDİ

AKP’li milletvekillerin Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğüne Elazığ şeker fabrikası müdürü Mümtaz Çelik’in görevinden alınmasına dair baskı iddialarının ardından Çelik’in görevinden alınarak merkeze çekildiği yerine yerin Ankara Şeker fabrikası muhasebe müdürü Ercan Tokdede’nin atandığı öğrenildi.

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