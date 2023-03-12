AKP’li vekillerin valilik binasındaki toplantısı tartışma yarattı

AKP Bingöl Milletvekilleri Cevdet Yılmaz ve Feyzi Berdibek’in AKP’nin İl Başkanı Haşim Sağlar’ı da yanlarına alıp, deprem riskine ilişkin alınan tedbirlere dair Bingöl İl Özel İdaresinde yapmış olduğu basın toplantısı tepki çekti.

Toplantının kamu kurumunda yapılmasına CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve CHP Bingöl İl Başkanı Hasan Aktaş tepki gösterdi. Basın açıklamasının Valilik’te yapılmasına gösterilen tepkilere karşı AKP Bingöl İl Başkanı Haşim Sağlar, “Valinin makamında gibi bir açıklama söz konusu değil öyle saygısızlık olur mu? Cevdet bey iki dönem bakanlık yaptı statüsü devam ediyor aynı zamanda kendisi devlet adamıdır” diyerek kendilerini savundu.

“DEVLETİN SAHİBİ SANANLARA MİLLET GEREKEN CEVABI VERECEK”

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, AKP Bingöl İl Teşkilatı’nın paylaştığı fotoğraflara tepki gösterdi. Taşçıer, Twitter hesabından, “Valilik binasında parti toplantısı yapıyorlar. Kendilerini Devlet’in sahibi sananlara, bu kural tanımazlığa ve utanmazlığa az kaldı millet gereken cevabı verecek” dedi.

“AKP, KENDİNİ DEVLETİN SAHİBİ ZANNEDİYOR”

CHP Bingöl İl Başkanı Hasan Aktaş yapılan toplantıya ilişkin, şunları söyledi:

“AKP kendini devletin sahibi zannediyor dolayısıyla bütün uygulamaları böyle tüm devlet kurumlarına baktığınız zaman liyakat bırakılmış tamamen biat kültürüyle yetişmiş bir bürokrasi var.

Devleti bilen bir vali olsaydı böyle bir toplantının yapılmasına izin vermezdi. Biat kültürü olduğu için AKP’nin birçok toplantısı devlet kurumlarında yapıldığına şahit oluyoruz bu çok yanlış bir uygulamadır. Devlet ile hükümet ayrıdır.

Devleti yöneten hükümettir ancak hükümet kendisini devlet yerine koymamalıdır. Bu tür uygulamalara şiddetle karşı çıkıyoruz. Eğer kamu kurumunda bir toplantı oluyorsa bu Vali beyin başkanlığında olur bu da gayet normaldir.

Ancak ilimizin Valisi deprem bölgesinde görevli ve şu anda Bingöl’de vekaleten görevi yürüten vali yardımcısı var”

“TEŞKİLAT TOPLANTISI DEĞİL BİR BASIN AÇIKLAMASIDIR”

Yapılan toplantının bir teşkilat toplantısı değil depreme ilişkin bir basın açıklaması olduğunu belirten AKP Bingöl İl Başkanı Haşim Sağlar ise, şunları dile getirdi:

“Burada bir manipülasyon var bir defa toplantı teşkilat toplantısı değil sayın bakanımızın yapmış olduğu bir basın toplantısıdır. Daha önce buna benzer defalarca toplantı gerçekleştirilmiş. Toplantı Valilikte, Valilik binasında değil Bingöl İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Biz de teşkilattaki arkadaşlar olarak toplantıya katıldık. Toplantıya da ben ve birkaç arkadaşımızın dışında kimse katılmadı. Teşkilatımızın tamamının toplantıya katılması söz konusu değildir. Toplantı sayın bakanımızın depremle ilgili konularda basın mensuplarına bilgi vermek amacıyla gerçekleştirilen bir toplantıdır.

Öyle bir teşkilat faaliyeti ya da toplantısı söz konusu değildir. Valinin makamında gibi bir açıklama söz konusu değil öyle saygısızlık olur mu? Cevdet bey iki dönem bakanlık yaptı statüsü devam ediyor aynı zamanda kendisi devlet adamıdır. Kesinlikle bu toplantı teşkilat toplantısı değildir. Teşkilatımızın organize ettiği gerçekleştirdiği bir toplantı değildir”