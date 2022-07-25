AKP’li Veysel Eroğlu: Kırsaldaki çocuklar okumak için değil, laf olsun diye geliyor

AKP Afyonkarahisar Milletvekili, Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar’ın eğitimdeki düşük sıralamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eroğlu, “Eğitime gelince kırsal da bizim çok çocuk var, bunlar okumak için değil de laf olsun diye geliyorlar, onlar puanı düşürüyor, bu bir gerçek” dedi.

Müslüm EVCİ

AKP Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nın olağan basın toplantısı parti il binasında gerçekleştirildi. Toplantıya İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ile birlikte, AKP Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu ve İbrahim Yurdunuseven de katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan AKP Afyonkarahisar Milletvekili, Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar’ın eğitimde düşük sıralarda yer almasına ilişkin ilginç değerlendirmede bulundu.

“KIRSALDAKİ ÇOCUKLAR PUANLARI DÜŞÜRÜYOR”

Afyonkarahisar’ın düşük sıralarda yer almasının kırsalda okuyan çocukların laf olsun diye okula gitmesi olarak değerlendiren Eroğlu, şunları söyledi:

* “Eğitime gelince kırsalda bizim çok çocuk var, bunlar okumak için değil de laf olsun diye geliyorlar, onlar puanı düşürüyor, bu bir gerçek. Ama bu bir bahane değil. Biz bu seneyi ve önümüzdeki seneyi eğitimde seferberlik yılı ilan ettik. Bu konuda hep beraber, herkesin çalışması lazım. Eğitimci arkadaşlar, yöneticiler, müdürler, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve bizler hep beraber gayret edersek başarırız. Başaracağımıza ben inanıyorum.

* Nitekim bu delikanlının (LGS Birincisi Onur Yılmaz) 1’nci olması ümit verdi bize, bizi gururlandırdı. İnşallah hep beraber biz de takip edelim eksikler varsa bize söyleyin biz tenkitlere açığız. En çok uğraştığımız konu bu. Hatta başka projeler de var onu bir dahaki sefer çalışma yapıyoruz size müjde vereceğiz.”

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