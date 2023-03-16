AKP’li Veysel Eroğlu’ndan skandal sözler: 11 belediye başkanını görüntü olarak çağıralım

Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarına başladı.

Komisyonunun önceki gün yapılan toplantısına, görüş ve önerilerinin dinlenmesi amacıyla komisyona kimlerin davet edileceği tartışması damga vurdu. Komisyonun CHP’li üyeleri olası İstanbul depremine dikkat çekerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun komisyonda dinlenmesini istedi.

Davet edilecek isimlerin belirlenmesi için yapılan tartışmalara yanıt veren eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu, depremden etkilenen illerin belediye başkanlarının görüntü amacıyla çağırabileceklerini söyledi.

Eroğlu, “Ben, özellikle, önce, tabii, fay hatlarından başlayarak jeoloji, jeofizikçileri daha sonra, özellikle Çevre ve Şehircilik, zemin ve üst yapıyı dinleyelim, onlar ne yaptı, sorularımız varsa onları soralım, daha sonra – konuştuk – deprem bölgesini, 11 tane ilimizin belediye başkanlarını vesaire çağıracaksak görüntü olarak onları da çağıralım ama vaktimiz sınırlı, benim şahsi kanaatim, bir an önce bizim yapılacak şeyler konusunda kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli birtakım yönerge, şunlar bunlar, yönetmelik değişiklikleri, kanun değişiklikleri varsa onları hazırlayalım diye düşünüyorum” dedi.

CHP’Lİ ALBAN’DAN TEPKİ

Eroğlu’nun niyetinin şimdiden belli olduğunu vurgulayan komisyonun CHP’li üyesi Mürsel Alban, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

– Komisyondan çıkacak kararlar kanuna dönüşmeyecekse bu komisyon hangi amaçla toplanıyor? Binlerce sayfa rapor yazılsa bile bir anlamı var mı? Daha önce yazılmış raporlardan ders çıkarılmadığı için bu büyük felakete hiçbir önlem alınmadı.

– Biz yetkili insanların ve belediye başkanlarımızın görüntü amaçlı değil gerçekten komisyona katkıları olması için davet edilmesini ve komisyon kararlarının kanuna dönüşmesini, bir daha bu acıların yaşanmamasını amaçlıyoruz.