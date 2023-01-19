AKP’li Yediyıldız: “Erdoğan’a dünyanın da ihtiyacı var”

AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Altılı Masa’yı eleştirmek için düzenlediği basın toplantısında, 6 siyasi lider hakkında “aciz, cahil, insafsız” ifadelerini kullandı. Yediyıldız, şöyle konuştu:

* Basın mensupları bugün sizlerle beraberiz, gerekçesi de ne biliyor musunuz? Altılı Masa. Altılı Masa artık sos vermeye başladı. Sizin aracılığınızla milletimiz duysun için burdayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulalı 100 yıl oldu. İşte 100’üncü yılı kutlayacağız hep beraber, onun gayretini gösteriyoruz.

* Kurulduğundan bu yana bir mesafe kat etti. TC’yi kuranlar Kemal Atatürk’ten bu yana Allah razı olsun. TC’yi bir beka için kurmuşlar. Nereden bunu çıkarıyorsak? İspanya’da bir Endülüs Emevi devleti vardı. 800 yıl hükmetti, sonra yıkıldı, hiçbir eseri yok. Kitapları tarumar edilmiş, 40-50 kitap kalmış, o kitaplar da Avrupa’yı medeni yapmış.

* Ama Türkiye Cumhuriyeti yani yıkarken ağacı kökünden kesmemişler. Köküyle beraber sökmüş atmışlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıkılırken, Osmanlı yıkılıp da TC kurulurken kurucular buna özen göstermişler. Ağacı kökünden yıktırmamışlar, kökler zaman zaman filiz vermiş. O filizler hep birileri tarafından budanmaya çalışılmış. Öyle bir filiz geldi ki bugün ağaç olmak üzere; Recep Tayyip Erdoğan şu anda ağaç olmuş vaziyette.

* Onu da yıkmak için ellerinden geleni yapıyorlar, Altılı Masa’nın gayreti o. 90’lı yıllarda Türkiye bir tüketim devleti idi, maaşımızı alır onu da tüketirdik. Ne zaman Erdoğan’ın şeyiyle AKP 2023’te iktidara geldi (2003 demek istiyor) üretir bir memleket olmaya başladı.

CAHİL, İNSAFSIZ İNSANLAR

* Altılı Masa’nın bir Cumhurbaşkanı olacak, yanında 6 tane akıl hocası. Onlar tartışacak, konuşacaklar, karar verecekler. Neye? Yunanistan saldırdığında savaşalım mı, savaşmayalım mı? O da bir hafta sürecek. Yunanistan Ankara’ya kadar gelecek, ondan sonra bizim aklımız başımıza gelecek. Bunlar bu kadar cahil ve insafsız insanlar. Ne yapalım, Altılı Masa bu.

DÜNYA LİDERLERİ ERDOĞAN’DAN PARA İSTİYOR

* Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya liderliği devam ediyor. Şimdi bu Altılı Masa’daki aciz düşünceli insanlar, düşünmesini bile bilmeyen, başkasının aklıyla yaşayan insanlar Türkiye’yi ele geçirecekler, Cumhurbaşkanımızın oturduğu yere oturup dünya lideri olacaklar! Ne mümkün? Mümkün mü? Bunlar kendini kurtarmaktan acizler.

* Erdoğan’a sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da ihtiyacı var. Dünyadaki ülkeler onun ağzına bakıyorlar. ‘Sen Tayyip abisin senden istemeyeceğim de kimden isteyeceğim parayı’ diyor, gördünüz. Aç, susuz insanlar Erdoğan’dan medet beklemektedirler.