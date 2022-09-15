AKP’li yönetici, hekimleri hedef aldı: Bu resmen şerefsizlik

Çanakkale’de, grev yapan asistan hekimleri hedef alan AKP Merkez İlçe Yöneticisi ve gazi olan Emin Başol, hekimler için “Bu resmen şerefsizlik, resmen edepsizliktir!” ifadelerini kullandı.

Halil ATAŞ

Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği’nin dışında bırakılan üniversitelerde çalışan asistan doktorlar, ülke genelinde 15-16 Eylül tarilerinde iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor. Çanakkale AKP Merkez İlçe Yöneticisi Emin Başol, sosyal medya hesabından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde grev yapan asistan hekimleri hedef aldı.

“BU RESMEN ŞEREFSİZLİK”

Başol paylaşımında, “ÇOMÜ Hastanesinde yine grev var! Bugün ve yarın. Bu neyin grevidir!? Bu devlet daha ne yapsın size? Bu resmen şerefsizlik, resmen edepsizliktir! Zerre hakkım varsa sizde, haramdır!” ifadelerini kullandı.

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