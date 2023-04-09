AKP’li ‘yumrukçu’ vekil aday gösterilmedi

TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e yumruk atarak, büyük tepki çeken AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, listeye giremedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın talimatına rağmen Hürriyet Köylüleri’nin sorunlarını çözmeyen AKP Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel de aday gösterilmedi.

NE OLMUŞTU?

Ata toprakları olan mera arazilerinin satılmasına karşı çıkan Bursa Karacabey Hürriyet Köylüleri, grup toplantısı sonrası TBMM’nin bahçesinde Erdoğan ile görüşerek sorunlarını anlatmıştı. Erdoğan, AKP Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Vildan Yılmaz Gürel’e dönerek, “Sorunu çözün” talimatı vermişti. Köylüler, o günden sonra iki milletvekiline hiç ulaşamadılarını ifade etmişlerdi.

TBMM’de 6 Aralık 2022 tarihinde, bütçe görüşmeleri sırasında İYİ Parti ve AKP vekilleri arasında yumruklu kavga çıkmış, AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Parti’li Hüseyin Örs’e yumruk atmıştı. Kavganın ardından kalp spazmı geçiren Örs hastaneye kaldırılmıştı.

Aday listesinde olamayan AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun ise üç dönem kuralına takıldığı öğrenildi.