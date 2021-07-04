AKP’li yurttaş öyle bir isyan etti ki.. Erhan Usta şoke oldu! ” Devlet bizden çatır çatır aldı!”





İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta teknoloji mağazasında yaptığı esnaf ziyaretinde yurttaşın dertlerini dinledi. İktidarın ikinci çeyrekte yüzde 20 ekonomik büyüme gerçekleştirdiğini söyleyen Usta'ya esnaf ''Kim büyüyor? Bizim ki küçülüyor! Para kazananlar kendi sermayelerinin firmaları.. Halkın esnfın ekonomisi büyümüyor, alım gücü ile bunu ölçebiliyoruz. Biz bu hükümete seve seve oy verdik, çalıştık, bayrak astık ama sonra sarmalın içine başka şeyler karıştı.. Her şey çok kötü şu anda.'' dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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