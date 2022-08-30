AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’ndan yeni açıklama

AKP’li isimlerden Beştepe’deki bir danışmana ve bürokratlara uzanan rüşvet ağı iddialarının odağındaki isimlerinden AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğu’ndan yeni bir açıklama daha geldi.

Orhan BOZKURT

AKP’li isimlerden Beştepe’deki bir danışmana ve bürokratlara uzanan rüşvet ağı iddialarının odağındaki isimlerinden AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğu’ndan yeni bir açıklama daha geldi. Taşkesenlioğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, iş insanı Mine Tozlu Sineren’i ‘müfteri’ ilan ederek hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

“MAYIS 2018’DE HINIS’TA GÖRÜŞTÜM”

Taşkesenlioğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

* “İş insanı Mine Tozlu Sineren tarafından soyal medyada ortaya attığı iddialr nedeniyle günlerdir ailem ve şahsıma yönelik kasıtlı olarak sistamatik bir suç isnadı yapılmaktadır. Yaşanan bilgi kirliliğinden dolayı kamuoyunu bilgilendirmek zaruri hale gelmiştir. Seçim çalışmaları nedeni ile Mayıs 2018 tarihinde Erzurum’da bulunduğum esnada iş insanı Mine Tozlu Sineren, danışmanım aracılığı ile randevu talebinde bulunmuştur.

“İDDİA EDİLEN O DANIŞMANLIK BÜROSU İLE HİÇBİR İLİŞKİM YOK”

– Programım gereği Hınıs ilçesinde olduğumdan dolayı görüşemiyeceğimi ifade etmemem rağmen Mine Tozlu Sineren görüşme talebinde ısrar ederek Hınıs’a gelmiştir. İlk kez karşılaştığım Sineren’i dinledikten sonra talebinin şahsımla alakalı olmadığını, muhatabı olan Sermaye Piyasası Kurlu ile görüşmesi gerektiğini ve konuya müdahil olamayacağımı belirttim. O tarihten itibaren müfteri Mine Tozlu Sineren ile hiçbir görüşmem olmamıştır.

– Mine Tozlu Sineren’in ifade ettiği danışmanlık bürosu ile hiçbir ilişkim olmadığı gibi görüştüğü kişilerle de herhangi bir tanışıklığım bulunmamaktadır.

“SİNEREN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM”

– İftira ve kumpas olayının bir diğer ayağında yer alan Mine Tozlu Sineren, katıldığı televizyon programında ismimi kasıtlı olarak gündeme getirmiş ancak şahsımla ilgili hiçbir delil ortaya koyamamıştır. Konu ile ilgili adli ve hukuki süreç başlatarak Mine Tozlu Sineren’in hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğumu ifade ediyorum. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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