AKP’liler, 9 milyonluk yolsuzluğa kulak tıkadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İETT’deki 9.1 milyonluk usulsüzlük SÖZCÜ’nün haberiyle gündeme gelmişti. Dün ise İBB Meclisi’nin mart ayı ikinci oturumunda CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, skandalla ilgili soru önergesi vermek istedi.

Ataman, önergesinde “İki memur İETT’yi 9.1 milyon lira dolandırdı. Usulsüzlüğün tespitinin ardından Savaş I. ve Ahmet K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Biri Kanada’ya kaçtı, diğeri aranıyor. Ufkunuzu açmak isterseniz size tavsiye ediyorum ara sıra Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, OdaTV okursanız gerçek haberlere ulaşmış olursunuz” dedi.

“AKP GÖZ YUMDU”

İBB’yi dolandıran, İstanbul halkının parasını çalanları CHP yönetiminin ortaya çıkardığını, AKP’nin ise göz yumduğunu savunan Ataman, şu soruların yanıtlanmasını istedi:

* Gerekli kontroller zamanında yapılsaydı kamunun parası çalınmamış olacaktı?

* İsmi geçen kişilerin yaptıkları yolsuzluklarla ilgili dönemin belediye başkanı ve yöneticileri tarafından bir işlem yapılmış mıdır?

* Bu yapılan hırsızlıkla ilgili yeterli denetimi yapmayan kamu görevlileri kimlerdir?”

“BÖYLE ÖNERGE OLMAZ”

Önergenin oylanması öncesinde söz alan AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş,

* Yapılan bir yolsuzluktan bahsediliyor. Konu yargıya yansımış durumda. Hukuk gereğini yapıyor. Böyle soru önergesi olmaz” diye konuştu.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da yargıya intikal eden başka konularla ile ilgili AKP grubunun isteği ile araştırma komisyonları kurulduğunu hatırlatarak “Yargıya yansıyan konularda araştırma komisyonu kurulabiliyor ve sorun olmuyor. Soru önergesi verilince mi sorun oluyor?” karşılığını verdi.

Ataman’ın önergesi AKP ve MHP grubunun oyları ile reddedildi.