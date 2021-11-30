AKP’liler bile Erdoğan’a inanmıyor! Bu tepkilere çok şaşıracaksınız!





AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi ile ilgili "Ekonominin kitabını yazdık" dedikten sonra halkın fiyatlardan da memnun olduğunu söylemişti. Yurttaş TV halka Erdoğan'ın ekonomi ile ilgili açıklamalarını sordu. Yurttaş TV mikrofonuna konuşan AKP'liler bile Erdoğan'ın bu sözlerine inanmıyor… BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajları #receptayyiperdoğan #ekonomi #akp #erdoğan #haber #siyaset #politika #röportaj #yurttaştv