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1 Nisan 2023
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AKP’liler, CHP seçim bürosunu Erdoğan posteri ile gizlemek istedi

Alaturka Online
Alaturka Online

AKP teşkilatı, CHP seçim bürosunu astıkları Erdoğan posteri ile gizlemeye çalışırken yayaları da mağdur etti.

CHP’NİN SEÇİM BÜROSUNU GİZLEMEK İSTERKEN YAYALARI MAĞDUR ETTİLER

Akıllara durgunluk veren olay Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaşandı. AKP ilçe teşkilatı, parti bayrakları ile donatılan, Atatürk ve Kemal Kılıçdaroğlu posterleri asılan CHP’nin merkez caddedeki seçim bürosunun yanı başındaki boş işyerini kiralayarak Erdoğan posteri astı.

CHP seçim bürosunu Erdoğan posteri ile gizlemeye çalışan AKP’lilerin, kaldırımı işgal ederek yayaları da mağdur ettiği gözlendi.

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