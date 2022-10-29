AKP’liler Cumhuriyet Bayramı törenine katılmadı

AKP Elazığ Milletvekilleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine de katılmadı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine Elazığ Valisi, 8. Kolordu Komutanı, CHP Elazığ Milletvekili ve Belediye Başkanvekili katıldı. AKP’li vekiller ve il başkanı ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını sosyal medya hesaplarından kutladı.

Evren DEMİRDAŞ

Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ’da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü kutlandı.

Elazığ Valiliği’nde Vali Ömer Toraman, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tamer Atay, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye başkanvekili Aydın Kara bayram tebriklerini kabul etti. Daha sonrada valilik binası önünde tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından Vali Ömer Toraman, günün anlam ve önemini ifade eden konuşmayı gerçekleştirdi.

SADECE CHP’Lİ VEKİL KATILDI

Programa, Vali Toraman ve Elazığ Belediye Başkanvekili Aydın Kara’nın yanı sıra, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Elazığ 8. Kolordu komutanı Tamer Atay ve STK temsilcileri katıldı.

AKP’LİLER BAYRAMI TWEET ATARAK KUTLADI

Daha önce 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine katılmayan AKP Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ ve Sermin Balık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine de katılmadı. Törene katılmayan AKP’li vekiller Cumhuriyet Bayramı’nı sosyal medya hesaplarından kutladı. Törene katılmayan vekillerden AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, sosyal medya hesabından, “Cumhuriyeti ilanımızın 99. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle ve saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.