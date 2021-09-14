AKP’liler ile CHP’liler arasında gergin anlar

AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül ayı meclis toplantısında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özer, yüksek gelen elektrik ve su faturalarının araştırılması konusunda bir komisyon kurulması için verdiği önergeye ilişkin söz almak istedi. Özer ve Büyükkılıç arasında mecliste gergin anlar yaşandı.

Müslüm EVCİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleşen Toplantıda 46 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.

Toplantıda, CHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Özer yüksek gelen elektrik ve su fiyatlarının araştırılması konusunda bir komisyon kurulması konusunda önerge verdi.

Bunun üzerine AKP’li Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç elektrik fiyatlarının EPDK tarafından belirlendiğini, su fiyatlarının ise Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlendiğini söyledi.

CHP’Lİ ÖZEL’İ KONUŞMASINA İZİN VERİLMEDİ

Konuyla ilgili söz almak ve önerge hakkında bilgi vermek isteyen Özer’in talebi Başkan Büyükkılıç tarafından reddedildi.

AKP’li Büyükkılıç daha sonra önergeyi meclis üyelerinin oylarına sundu ve oy çokluğuyla reddedildi.

“EPDK’NIN KARARI DIŞINDA KARAR ALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL”

Önergenin reddedilmesinin ardından söz alma talebini yenileyen CHP’li Özer’e, AKP’li Başkan Büyükkılıç, “Söz hakkı almanızı gerektirecek bir durum yok. Meclisin gündemi, belli. Müsaade etmiyorum, böyle devam edeceğiz” dedi.

Başkanvekili Özer ise: “İki cümle edemeyecek miyiz? Bir şey anlatayım öyle devam edelim. Belki sizde komisyon kurulmasını isteyeceksiniz” diyerek Başkan Büyükkılıç’a tepki gösterdi.

Başkan Büyükkılıç ise fiyatların belli olduğunu söyleyerek: “Burası siyaset yeri değil, burası hizmet yeri. EPDK kararlarına uymak zorundayız. Onların kararı dışında bir karar almamız mümkün değil” dedi.

“KAYSERİ ELEKTRİK ŞİRKETİNİN %51’İ BELEDİYENİN”

Meclis toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Özgür Özer, AKP’li Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a tepki göstererek şunları söyledi:

* Biz CHP olarak bir önerge vermiştik. Önergede amacımız, son zamanlarda halkın şikâyetçi olduğu elektrik ve su faturalarının araştırılması için bir komisyon kurulmasıydı.

* Bunun amacı elektrik ve su faturalarında garip artışlar olmasının sebebiydi. İnsanlar bunu araştırabilsin, öğrenebilsin haklıysa halkın dediği haksızsa da karşı tarafın dediği olsun.

* Bununla ilgili belediyenin şöyle bir yetkisi var, Kayseri elektrik şirketinin %51’i, yani hakim ortağı Kayseri Büyükşehir Belediyesi’dir. Bu pozisyonda sorgulama yapabilirler.

* Memduh Başkanın bu konuda ‘bizim yetkimiz yok’ demesi EPDK fiyatlarıyla ilgili ancak benim bahsettiğim bu değil.

* Büyükşehirde kurulacak meclis üyelerinden ulaşan bir araştırma komisyonu, zamlar ne sıklıkla oluyor meclise bilgi verebilir ancak Memduh başkan bunu anlamak istemedi.

* Muhalefet olarak Memduh başkanın her zaman bahsettiği ortak akıl konusuna saygılı olduğunu göremedik.

* Aynı şekilde su şirketinin tüm hissesi Kayseri Büyükşehir Belediyesinindir. Dengesiz zamların kontrolü yapılması amacımızdır.

* Bunu siyasi propaganda amacı olarak kullanma niyetinde değiliz. Halkın derdine çare bulabilmek, onların söylemlerine derman olabilmek esas amacımızdır.

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