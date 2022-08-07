AKP’liler mera arazisi için birbirine girdi

Bingöl merkeze bağlı Kılçadırı köyündeki 785 dönüm mera arazisinin Sütaş’a verilmesi gündemi AKP İl Genel Meclis üyeleri ile AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz’ı karşı karşıya getirdi. Mera arazisinin verilmesine karşı çıkan AKP’li meclis üyesi Metin Bolluk, AKP’li vekil Yılmaz’ın meclis üyelerine “Ya evet oyu verip parti kararına uyacaksınız ya da çekip gideceksiniz” diyerek evet oyu vermeleri için baskı yaptığını iddia etti.

Evren DEMİRDAŞ

Bingöl merkeze bağlı Kılçadırı köyünde olan 785 dönüm ekili arazinin Sütaş’a verilmesi maddesi AKP’lileri karşı karşıya getirdi. Mera arazisinin verilmesine karşı çıkan AKP’li meclis üyelerinin Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz’ın telefonla araması sonrasında kararlarını değiştirdikleri ve AKP’lilerin oylarıyla mera arazisinin Sütaş’a verildiği öğrenildi.

AKP’Lİ ÜYELER KARŞI ÇIKTI

Mera arazisinin verilmesi konusunun üç aydır gündemde olduğunu ancak kabul yeter sayısının bulunmamasından dolayı sürekli ertelendiğini belirten Bingöl İl Genel Meclis Üyesi AKP’li Metin Bolluk, “Biz AK Parti olarak 15 il encümeniyiz. HDP 3, CHP 3, MHP’nin ise 2 tane encümeni var. Mecliste toplam 23 meclis üyesi var. Bu arazinin Sütaş’a verilmesiyle ilgili talep meclise ilk geldiğinde bütün meclis üyeleri bu talebe karşı çıktı. Meclis üyeleri ‘Biz böyle bir şeyi asla kabul etmiyoruz bunu reddedeceğiz, memleket toprağımızı burada bir şahsa vermeyeceğiz’ denildi. Ondan sonra meclis başkanımız dedi ki ‘İmar Komisyonu’nda olan arkadaşlarımız gidip o alana baksınlar bu konuyu bir dahaki aya erteleyelim’ dedi. Arkadaşlar o araziye gidip baktılar. Kılçadır köyüne ait olan bu arazi ekili, köylüler buğday ve arpa eklemişler sulu arazi yolun kenarında. Arkadaşlarımızın araziyi incelemesi sonrasında temmuz ayında bu konu meclise geldiği zaman AK Parti’li meclis üyeleri olarak bu arazinin Sütaş’a verilmesi talebini reddedeceğimize dair karar aldık” diye konuştu.

“YA EVET OYU VERECEKSİNİZ YA ÇEKİP GİDECEKSİNİZ”

Ret oyu verme kararından sonra kendisini Bingöl AKP Milletvekili Cevdet Yılmaz’ın aradığını belirten Bolluk, sözlerine şöyle devam etti: “Bir gün sonra Cevdet Yılmaz Bey beni aradı ‘Bu konu gündeme geliyor onu geçirin’ dedi. Ben de ‘Sayın Bakanım inanın ben Bingöl’ün arazisini kimseye yedirmem vicdanen rahatsızım kabul etmiyorum’ dedim. Diğer sabah ise il başkanımız Haşim Sağlar beni aradı ve ‘Biz parti kararı aldık karara uymazsan seni disipline vereceğim, disiplinden sonra seni ihraç edeceğim’ dedi. Sonrasında yine kabul etmedik. Tabi ret verenlerin sayısı daha fazla diye gündemi değiştirdiler. Geçen ay bayramda Cevdet Bey Bingöl’e geldi 14 il meclis üyesini topladı. Bizlere ‘Ya evet oyu verip parti kararına uyacaksınız ya da çekip gideceksiniz’ ” diye konuştu.

“BEN OY VERMİYORUM”

AKP’li Yılmaz’ın meclis üyelerine söylemiş olduğu o sözden dolayı masadan kalktığını belirten Bolluk, “Benim vicdanım rahat değil ben evet oyu vermiyorum, Bingöl arazisini bedava diye biz neden verelim? Kabul etmiyorum dedim. Cevdet bey ise bana ‘O zaman sen git’ dedi. Bende çıktım gittim. Sonra ise milletvekilimiz Feyzi Berdibek o geldi beni kucakladı tekrar getirdi ama bugün arazinin verilmesi kararına maalesef sadece ben MHP’den Mehmet Sıddık Korkmaz dahil 7 kişi ret oyu verdik. 3 tanesi ise oylamaya katılmadı, 11 AK Partili meclis üyesi evet oyu vererek mera arazisinin Sütaş’a verilmesi kabul edildi” diye kaydetti.

AKP’Lİ BAŞKAN İDDİALARI REDDETTİ

İddiaların gerçek dışı olduğu AKP’li il genel meclis üyesinin başka sorunları olduğunu belirten AKP Bingöl İl Başkanı Haşim Sağlar, ise şunları dile getirdi;

“Meclis üyelerimizin üzerinde bu karara ilişkin bir baskı söz konusu değil. İlgili arkadaşımızın başka sıkıntıları var. Bunu siyasi polemik konusu yapmak istiyorlar. Konuyla alakalı tanıtım medya başkanlığımız tarafından bir açıklama yapıldı. Herhangi bir baskı, zorlama asla söz konusu olamaz. Olması da mümkün değildir. İl genel meclis üyelerimiz onurlu ve şahsiyetli insanlardır.”

İlginizi Çekebilir Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye katıldığını açıklayan Özgür Özel’den sert tepki İlginizi Çekebilir Kamuoyunun tepkisi olmasaydı Erdoğan KPSS rezaletinin üzerini kapatacaktı