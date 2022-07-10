AKP’liler, tanıtım için DEVA Partisi’nin miting fotoğrafını kullandı

AKP Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanlığı, DEVA Partisi’nin Gaziantep mitinginde çekilen bir fotoğrafı paylaştı.

Ahmet KAYA

Şehitkamil AKP İlçe Başkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Gaziantep belediyelerimizin elinin değdiği her yer güzel. Gazi şehrimiz günden güne daha çok büyüyen ve daha çok güzelleşen şehir” yorumu yapıldı.

Paylaşıma ayrıca kentin çeşitli bölgelerinde yapılan köprülü kavşakların fotoğraflarının yanı sıra, DEVA Partisi‘nin 20 Mayıs’ta İstasyon Meydanı’nda yaptığı mitinginde çekilmiş bir fotoğraf da kullanıldı.

KALABALIK MİTİNG GÖRÜNTÜLERİNE İHTİYACINIZ VAR

Bunun üzerine çok sayıda DEVA partili kişi paylaşımın altına eleştirici yorumlar yaptı.

DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanı Avukat Ertuğrul ise AK Şehitkamil İlçe Başkanlığı’nın paylaşımına, “AKP Şehitkamil İlçe Başkanlığı GaziantepYaptı etiketine partimizin Gaziantep mitingine ait görüntüleri kullanmış. Kalabalık miting görüntülerine ihtiyacınız olduğunu biliyoruz. İhtiyacınız olan diğer fotoğraflar için gaziantepdeva hesabını takibe alın” yorumu yaptı.

Yanlışlık yapılarak DEVA Partisi mitinginin kullanıldığı düşünülen paylaşım daha sonra gelen eleştirici yorumlar üzerine AKP Şehitkamil İlçe Başkanlığı tarafından silindi.

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