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11 Mayıs 2023
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AKP’lilerden Muhittin Böcek’e saldırı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, esnaf ziyareti esnasında bir grup AKP’linin saldırısına uğradı.

Büyük bir kalabalığın içinde kalan Böcek, soğuk kanlılığını koruyarak olayların daha büyümesini engelledi.

SALDIRI SONRASI AÇIKLAMA

Saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Böcek, şu ifadeleri kullandı;

*Bugün daha önceden planlanan seçim çalışmalarıyla ilgili il başkanımız, milletvekili adaylarımızla beraber önce şoförler odasında esnafımızla buluştuk.

*Orada onların dertlerini dinledik daha sonra Antalya’da 95 bin üyesi olan 75 oda başkanıyla beraber çalışmalarımızı bitirdik.

“AKP’Lİ GENÇLER O ANDA SATAŞTI”

*Saat 15.00’de kapalı yola iniş yaptım ve esnafımız ile gençlerimizin karşılamasıyla beraber herkese merhaba demeye başladık.

*O anda AKP’li gençler provoke ettiler, sataştılar. Ben soğuk kanlı olmalarını istedim. Arkadaşları sakinleştirdim.

*Antalya’ya, siyasete hiç yakışmadı. Ama inanıyorum ki 14 Mayıs’ta sevgili vatandaşlarım; Bu ülkede kavga, gürültü değil taş atanlar değil, kalp yapanlar kazanacak. Birleşe birleşe kazanacağız. Her şeye rağmen.

Alaturka Online
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