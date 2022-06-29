AKP’lilerin 500 bin liralık gezisini belediye ödemiş

Konya’da AKP’li Selçuklu Belediyesi, AKP’li 42 kişiyi Bosna Hersek’e geziye götürdü. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, 4 günlük geziye toplamda 500 bin lira harcandığını ve bunun da belediye kasasından ödendiğini ileri sürerek duruma tepki gösterdi.

Müslüm EVCİ

Konya’da AKP‘li Selçuklu Belediyesi, Bosna-Hersek’te 512’ncisi düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri için bir gezi programı düzenledi. Geziye AKP Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AKP’li belediye meclis üyeleri, AKP ilçe başkanları, AKP’li Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve eşleriyle birlikte toplamda 42 kişi katıldı.

AKP’Lİ BAŞKAN ŞENLİK FOTOĞRAFLARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Bosna Hersek gezisine ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan AKP’li Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı şu notu düştü:

“Boşnak kardeşlerimizin İslamiyet’i kabul etmesinin en önemli sembollerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına Bosna-Hersek’te 512’ncisi düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri’ne katıldık. Bugün sona eren şenliklerde Boşnak kardeşlerimizin coşkusuna ortak olduk.”

GEZİNİN ÜCRETİ BELEDİYENİN KASASINDAN ÖDENDİ İDDİASI

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, AKP’lilerin Bosna Hersek gezisi için 500 bin lira harcadığını ve tüm harcamamaları Selçuklu Belediyesi’nin kasasından karşılandığını ileri sürdü. Yokuş, “Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, aralarında eşlerinin de bulunduğu 42 AKP’liyi Bosna Hersek için şenliklere götürüyor.

Edindiğimiz bilgilere göre belediye 4 gecelik gezi için 500 bin lira harcama yapıyor ve bunu da belediyenin kasasından karşılıyor. Bu gezide kişi başı ortalama 700 avro harcanıyor” dedi.

“BU MİLLETİN PARASINI ORALARDA YEMEYE UTANMADINIZ MI ?”

Vatandaşın yokluk içerisinde olmasına rağmen belediyenin kamu kaynaklarını kendileri için harcadığını kaydeden Yokuş, “Vatandaşımız yokluk içerisinde kıvranırken sözde ‘gönül belediyeciliği’ yaptıklarını söyleyenler milletin parasını gönüllerince keyfi şekilde harcıyor. Gezi fotoğraflarına bakılacak olursa utanmaları gerekirken hepsinin yüzleri gülüyor.

Geziye eşlerini de yanlarında götüren bu AKP’liler halka ne cevap verecek? Hatta geziye eşlerinden hariç AKP’li ilçe başkanlarını da götürüyorlar. Onların orada ne işi var? Bu geziye katılan tüm AKP’lilere sesleniyorum; bu milletin parasını oralarda yemeye utanmadınız mı? Bu kul hakkıdır beyler. Çıkıp halka bu gezi hakkında açıklama yapın” siteminde bulundu.

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