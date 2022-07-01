AKP’lilerin çoğu TÜİK’e güvenmiyor

Metropoll Araştırma’nın anketine katılan seçmenin yüzde 69’u TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon rakamları yerine bağımsız araştırma kuruluşu ENAG’ın rakamlarına güvendiğini ifade etti. AKP’lilerin çoğunluğunun da ENAG’ı seçmesi dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon rakamı merakla beklenirken, kamuoyunda tartışması konusu olan TÜİK rakamlarının güvenirliği konusunda yapılan araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Metropoll Araştırma’nın Türkiye’nin Nabzı Haziran 2022 anketinde seçmene “Son bir yıllık enflasyon sizce ne kadar?” sorusu yöneltildi.

SEÇMENİN YÜZDE 69’U TÜİK’E GÜVENMİYOR

Ankete katılan seçmenin yüzde 69’u, ‘ENAG’ın açıkladığı yüzde 160’lık yıllık enflasyona inandığını’, TÜİK rakamlarına inanmadığını gösterdi. Ankete katılan seçmenin sadece yüzde 23,9’u TÜİK’in rakamlarına güvendiğini ifade etti.

AKP’LİLERİN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Ankete katılan AKP‘lilerin yüzde 45,8’inin “ENAG’ın açıkladığı yüzde 160, son bir yılın enflasyonudur” demesi dikkat çekti. AKP’lilerin yüzde 42,6’si ise “TÜİK’in açıkladığı yüzde 74 yıllık enflasyon” oranına güvendiğini ifade etti.

MHP‘de ise seçmenin yüzde 39,6’sı “ENAG’ın açıkladığı yüzde 160 yıllık enflasyondur” derken, yüzde 49’u TÜİK’in rakamlarını seçti.

Diğer parti seçmenleri büyük oranda ENAG’ın rakamlarının yıllık enflasyon olduğu yönünde görüşünü belli etti.