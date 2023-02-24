AKP’lilerin ‘deprem pankartı’ tahammülsüzlüğü: ‘Defolun! Gidin!’

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin meclis toplantısında, Balıkesir’deki fay hatlarına dikkat çekmek isteyen bir grup, döviz açıp tedbir alınmasını istedi, “güvenli yaşam” taleplerini dile getirdi.

DÖVİZ AÇAN GRUBA AKP’Lİ MECLİS ÜYELERİ SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Bazı AKP’li meclis üyeleri, ellerindeki “Tesadüf yaşayıp ölmek istemiyoruz!”, “Fay hatları artık mezar olmasın!”, “Ovalardaki tarım arazilerinden elinizi çekin!” yazılı dövizleri açan gruba sert tepki gösterdi… “Dinlemiyorum sizleri”, “Dinlenecek insanlar değilsiniz” diye çıkıştı.

Bu sırada meclis salonuna güvenlik görevlileri çağrıldı, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grubun dışarı çıkarılması istendi.

Bu sırada grupta bulunan kadınların “Belediyeyi olası deprem konusunda harekete geçirmek için geldik buraya” diye seslerini duyurmaya çalıştığı görüldü

“HAKLI TALEPLERİ SUÇLULUK TELAŞIYLA, KÜFÜR VE ŞİDDETLE ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR”

Balıkesir Büyükşehir Meclis toplantısında, yaşananlarla ilgili açıklama yapan CHP Karesi ilçe Başkanı Mahmut Arıcan, “1999 depreminin üzerinden geçen 24 yılda ‘Deprem Güvenlikli Kentler’ oluşturma yönünde hiçbir olumlu adım atamayan iktidarın yereldeki uzantıları, dün Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısına izleyici olarak katılan Balıkesirlilerin, yaşadıkları kentin depreme hazırlıklı olması yönünde, sessizce dile getirdikleri haklı talepleri suçluluk telaşıyla yine hakaret, küfür ve şiddet ile engellenmeye çalışılmıştır” diyerek tepkisini dile getirdi.

“MECLİSTEN ÇIKARTILMAMIZI TERCİ ETTİ”

Döviz açan gurupta yer alan ve önceki dönem CHP Karesi ilçe Başkanı Dilek Yalçın da, şunları söyledi : Meclis Başkanı Ramazan Bahçıvan, yaşadığımız acı olay karşısında çok sıradan bir yolla iletmeye çalıştığımız isteklerimize samimiyetle yaklaşmayı ve anlamayı değil, izleyici bölümünde olan bizlerin meclisten çıkartılmamızı sağlayarak çözüm bulmayı tercih etti.

“DÖVİZLERDEN BİLE KORKAR HALE GELMİŞLER”

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ise izleyici bölümünün önüne kadar gelerek daha hezeyanlı bir zavallılıkla ‘Defolun! Gidin!’ diye bağırdı. Biz arkadaşlarımızla dün anladık ki, meclisimizde şehrimiz adına karar verme noktasında bulunan AKP’li meclis üyeleri bizlerin bir daha aynı acılar yaşanmasın diye harekete geçmeyi önerdiğimiz, yazıya döktüğümüz dövizlerden bile korkar hale gelmişler.

“‘SAROSCU’ BUNLAR DİYE BAĞIRANLARI DUYDUK”

Meclisi, hemşerilerinin demokrasi ocağı gibi değil babalarının ocağı sayan, mülk edinen, millet iradesinden bahsederek milletin iki sözüne katlanamayan, yurttaşlarının üzerine vergileriyle yaşattığı güvenlik emekçilerini saldırtan bu büyük zevatı bu olayları da içeren meclis yayını görüntülerini paylaşmaya ve cesaretlerini ispata davet ediyoruz. Yayının ortasında kesip görüntüleri paylaşmak montajcılıktır. Güvenlik emekçileriyle bizi salondan kovmaya çalışırlarken bu arada birde, salon içinde “Sorosçular bunlar” diye bağıran birilerini duyduk.

EN SERT TEPKİ KEPSUT BELEDİYE BAŞKANI’NDAN

Balıkesir’deki olası depreme ve hazırlıklarına dikkat çekmek için meclis toplantısına gelenlere en sert tepkiyi gösteren kişinin Kepsut’un AKP’li Belediye Başkanı İsmail Cankul olduğu belirtildi