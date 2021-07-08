AKP’lilerin israfını MHP’li meclis üyesi ortaya çıkardı

Elazığ İl Genel Meclisi temmuz ayı meclis toplantısında MHP İl Genel Meclisi üyesi Aytunç Sunguroğlu, İl Özel İdaresi tarafından 28 adet iş makinasının alınmasına rağmen İl Özel İdaresinin iş makinası kiralamalarına devam ettiğini ve satın alınan iş makinalarının personel eksiliğinden kaynaklı kullanılmadığını kaydetti. Sunguroğlu, İl Özel İdaresinin farklı alanlardan olmak üzere toplamda 41 adet personele ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

“İL ÖZEL İDARESİ OLARAK KULLANMADIĞIMIZ ARAÇLARIMIZ VAR”

2021 yılında Elazığ İl Özel İdaresi tarafından 28 adet iş makinasının alınmasına rağmen personel eksikliğinden kaynaklı iş makinalarının bazılarının kullanılmadığını belirten MHP İl Genel Meclis üyesi Aytunç Sunguroğlu, “2019 yılında 10 tane greyder, 8 tane pikap, 5 tane servis otobüsü, 7 tane minibüs, 9 tane otomobil, 8 tane kamyon kiralamışız. 2020 yılında ise kiraladığımız araçlardan 10 tane greyder, 12 tane pikap, 8 tane servis otobüsü, 7 tane minibüs, 9 tane otomobil kiralamışız.

2021 yılında İl Özel İdaresi araç almasına 10 tane greyder, 12 tane pikap, 9 tane otomobil kiralanmış. Bizim İl Özel İdaresi olarak şuanda kullanmadığımız araçlarımız var. Bunun sebebi de biz bir konuya dikkat çekmek istedik. Bütçenin yüzde 30’dan fazla personel alma şansımız yok. Geçen gün İnsan Kaynakları müdürümüzde açıklama yaptı personel alımlarında yüzde 29,5’teyiz. Bizim şu anda acilen personele ihtiyacımız var” dedi.

BAKANLIK PERSONEL ALIM TALEBİNİ REDDETMİŞ

Elazığ İl Özel İdaresinin, İçişleri bakanlığına personel alımı talebinde bulunduğunu ancak ‘tasarruf tedbirlerini’ gerekçe gösterilerek talep reddedildiğini belirten Sunguroğlu, “O yüzden personel alımlarında dikkatli olunması konusunda bazı konuşmalar yaptık. Benim öğrendiğimi kadarıyla dairemiz İçişleri bakanlığına personel alımı için müracaatta bulunmuş fakat tasarruf tedbirleri nedeniyle ret gelmiştir. Onun için satın aldığımız araçlar şu anda yatıyor. Çünkü operatörümüz yok, şoförümüz yok. İki sene önce Keban gölüne almış olduğumuz 300 bin TL küsur tekneye para verdik ama kaptan olmadığı için tekne orada hurda vaziyette yatıyor” şeklinde konuştu.

“41 TANE PERSONELE İHTİYACIMIZ VAR”

Elazığ İl Özel İdaresinin farklı iş kollarından 41 personele ihtiyacı olduğunu belirten Sunguroğlu, şöyle konuştu: “Buraya aktarılacak personeller, çok dikkat etmek zorundayız. Şuanda emekli olan personeller var bir ihtiyaç listesi çıkarmışlar görünce ürperdim biraz. İhtiyaç listesi çıkartılmış, ihtiyaç duyulan personel sayısında şoför 20 tane, grayder operatörü 3 tane, dozer operatörü 1 tane, ekskavatör operatörü 1 tane, silindir operatörü 1 tane, Vinç operatörü 1 tane olmak üzere toplam 41 tane personele ihtiyacımız var.

Katı atık toplama elemanımız yok, çöpleri yatırım AŞ’den personel alarak takviye yapıyoruz. Bu yüzden bizim kadrolarımızı daha ciddi bir şekilde oluşturmamız gerekiyor ki bu hizmetleri yapabilelim. Şuanda kiraladığımız araçları kullanamamamıza rağmen boşuna dışarıdan iş makinaları kiralamışız bu işte hepimizin imzası ve vebaliyle iş makinalarının kiralanmasında imza attık”

AKP’LİLER TÖRENLE İŞ MAKİNALARINI HİZMETE ALMIŞTI

İl Özel İdaresinin hizmet kapasitesini artırmak ve daha hızlı iş yapımını sağlamak amacıyla 15 kamyon, 4 greyder, 4 kazıcı yükleyici, 4 minibüs ve 1 silindir olmak üzere 28 iş makinasını 8 Ocak’ta düzenlenen törenle hizmete almıştı. İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen törene Elazığ Valisi Erkaya Yırık, AKP Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Tolga Ağar, AKP il Başkanı Şerafettin Yıldırım, İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Şerbet, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş ve kurum müdürleri de katılmıştı.

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