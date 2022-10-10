AKP’lilerin kayyum atamak istediği belediye karıştı, MHP’liler partilerinden istifa etti

Afyonkarahisar’da Gebeceler Belediye Başkanı Hüseyin Toğulluk’un mazbatasının iptal edilmesi AKP ve MHP arasında çatlağa neden oldu. MHP’li üyeler, AKP tarafından kendilerine ‘kayyum’ konusunda baskı uyguladığını belirterek partilerinden istifa etti.

Müslüm EVCİ

Afyonkarahisar’da Belediye Başkanı Hüseyin Toğulluk ruhsatsız silah taşıma suçundan ceza alınca belediye başkanlığından alındı. Belediye meclis üyeleri yeni belediye başkanını seçmek için 3 kez toplansa da yeterli çoğunluk sağlanamadı ve belediye başkanı belirlenemedi.

Gebeceler Belediyesi önünde açıklama yapan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, AKP‘lilerin yeterli sayıya ulaşamadıkları için belediyeye kayyum atamak istediklerini söyledi.

“HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ”

Vatandaşın seçme ve seçilme hakkının ihlal edildiğini söyleyen Köksal, şöyle konuştu:

*Afyonkarahisar ilimize bağlı Gebeceler kasabasında AKP’li belediye başkanının mazbatasının iptali ile boşalan belediye başkanlığı seçimi için burada belediye meclisi üyeleri toplantı yaptılar. Ancak bu toplantı, AKP’li belediye meclis üyelerince, belediye başkanının seçilmemesi üzerine kurgulandı.

*Sürecin en başından beri toplantı yeter sayısı, salt çoğunluk, meclisin toplantı usulleri, bunlara aykırılıklar göze çarpıyor. Bunun sebebi de AKP’nin burada belediye meclisinde yeterli çoğunluğu sağlayamayıp istediği adayı seçtirememesi yüzünden; beş belediye meclisi üyesinin bir aday üzerinde yoğunlaşması, kalan dört AKP’li belediye meclisi üyesinin de başka bir adayı istemesi yüzünden burada AKP resmen Gebeceler Belediyesi’ne kayyum atattırmak için uğraşıyor.

*Belediyeler Kanunu açıkça ihlal ediliyor. Dördüncü oylama yapılması gerekirken 15 günlük yasal süre işletildiği gerekçesiyle dördüncü oylamaya götürülmüyor. Burada çok ciddi hak ihlalleri var.

*Vatandaşın seçme ve seçilme hakkına karşı bir ihlal söz konusu. Kanaatimizce görevi kötüye kullanma suçu söz konusu, bunlarla ilgili hukuki süreci başlatacağız. Ancak en önemli şey, milletin iradesine birilerinin ipotek koymak istemesidir.

MHP’Lİ MECLİS ÜYELERİ PARTİLERİNDEN İSTİFA ETTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından MHP‘li meclis üyeleri AKP’lilerin kayyum atamak için baskı yaptığını ileri sürerek partilerinden istifa ettiklerini ve yollarına bağımsız olarak devam edeceklerini duyurdu. AKP’li 1 belediye meclis üyesi de kendilerine destek verdi.

CHP’li Köksal ile birlikte açıklama yapan 4’ü bağımsız 1’i AKP’li meclis üyesi şunları söyledi:

*AKP, bizi seçtirmemek için, kendi adayını seçtirebilmek için sürekli baskı yaptı. Bağımsız olarak bizde mücadelemize devam ediyoruz.

*MHP’den adaydık, ama MHP AKP ile aynı koalisyonda olduğu için MHP’yi bıraktık. Bağımsız olarak halkımızın verdiği iradeyle mücadelemize devam edeceğiz.

*Halkımızın bize verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanacağız. Hukukun üstünlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz.

*Bütün tehditlere rağmen beş meclis üyemizle beraber dimdik yolumuza devam ediyoruz. Bütün engelleri Allah’ın izniyle aşacağız. Kanuna inanıyoruz. Kanun ne öngörüyorsa Allah’ın izniyle mücadelemize devam edeceğiz.

“HUKUKA AYKIRI HUSUSLAR HAKKINDA YASAL İŞLEMLERİ BAŞLATACAĞIZ”

Avukat Yusuf Onur Seçme ise “Konu hakkında yasalarda açıkça belirtilen durumlar var. Bizim tespit ettiğimiz hukuka aykırı hususlar hakkında gerekli yasal işlemleri bugünden itibaren başlatacağız. Önemli olan Gebeceler halkının iradesidir. Burada oy veren insanların, seçimlerde emek harcayan insanların iradesidir. Gebeceler’i, başka bir yerlerden değil, Gebecelerlilerin yönetmesinin mücadelesidir. Bu konuda gereken yapılacaktır” dedi.

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