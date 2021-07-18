AKP’lilerin ‘ticari sır’ diye sakladığı belge! CHP’li vekil ifşa etti! “Yolsuzluk bunun içinde!”

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin AKP'lilerin 'ticari sır' diye sakladığı belgeyi TBMM Genel Kurulu'nda ifşa etti. Fikret Şahin belgeyi göstererek "Yolsuzluk ve rant bunun içinde" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #fikretşahin #chp #tbmm #akp #yolsuzluk #rant #haber #siyaset #meclistv #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online AKP’lilerin ‘ticari sır’ diye sakladığı belge! CHP’li vekil ifşa etti! “Yolsuzluk bunun...