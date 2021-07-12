AKP’linin eşi belediyeye sınavsız müdür yapıldı

AKP’liler devlete sınavsız girmeye devam ediyor. Son örnek Batman Valisi Hulusi Şahin’in kayyum olarak başında bulunduğu Batman Belediyesi’nde yaşandı. AKP Batman İl eski Başkan Yardımcısı ve 2015’teki seçimde milletvekili adayı olan avukat Adile Gürbüz’ün eşi Metin Gürbüz Batman Belediyesi’ne sınavsız girdi. Özel Kalem Müdürlüğü üzerinden belediyeye geçiş yapan Gürbüz, ardından Belediye Kültür Merkezi Müdürü oldu.

SÖZCÜ’nün konuyla ilgili ulaşmaya çalıştığı Vali Hulusi Şahin yanıt vermezken, Batman Belediyesi yetkilileri, atamayı doğruladı. Yetkililer, “Devlet Memurları Kanunu’nun istisnai memurlukla ilgili hükmü çerçevesinde, sınava tabi olmadan, bakanlık izin verince işe başlatıldılar” dedi.

“EŞİM ÇOK SEVİLİR”

AKP’li Adile Gürbüz ise eşi Metin Gürbüz’ün açıktan atamayla belediyeye müdür yapılması konusunda şunları söyledi: “Eşim özel okulda müdürdü. 6-7 ay önce belediyeye açıktan atandı. Torpil kesinlikle söz konusu değil. Herhangi bir siyasi adam kayırma değil. Eşim Batman’da hem tanınır hem de sevilir. Çevresi çok geniş biridir. İşini de gayet başarıyla yerine getirmektedir.”

Geçtiğimiz günlerde AKP Siirt Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Bedük’ün de kayyumun yönettiği Batman Belediyesi’ne sınavsız, açıktan atamayla özel kalem müdürü yapıldığı ortaya çıkmıştı.