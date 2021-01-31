AKP’linin yemeğine ceza yok, CHP’linin yemeğine ceza var

AKP Ardahan eski milletvekili Saffet Kaya sosyal medya hesabından önceki gün dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Fotoğrafın altına da “Selçuk Holding’in daveti üzere, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, Vakıf Bank Yönetim Kurulu Başkanı eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, bakanlar milletvekilleri ve iş insanlarıyla Vekilimiz Saffet Kaya yemekte buluştular” diye yazdı.

KAYMAKAMLIK AÇIKLADI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP’li ilçe belediye başkanları da 28 Ocak akşamı Nişantaşı’nda bir araya geldi. Çıkışta gazetecilerin sorularına Kaftancıoğlu, “Belediye başkanlarımızla özel toplantı yaptık” dedi. Ancak CHP’lilerin bir araya geldikleri yerin restoran olduğu ve koronavüris yasaklarının ihlal edildiği gerekçesiyle toplam 15 bin 900 TL ceza kesildi. Şişli Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ise şöyle denildi: “Kaymakamlığımızca yasak ihlallerinde bulunan işyeri ve şahıslara toplam 15 bin 900 TL idari yaptırım uygulanmıştır.” Öte yandan Saffet Kaya ve beraberindeki heyete herhangi bir ceza yazılmadığı öğrenildi. SÖZCÜ/İSTANBUL