‘AKP’liyim ama CHP yardım etti’

Yazı Hannah Lucinda Smith imzasıyla 8 Haziran’da yayınlandı. Yazıda görüşleri yer alan Burcu Ferman’ın “AK Parti seçmeniyim ama bana CHP’li belediye yardım etti. Belki de kendi akrabalarına ve yakınlarına yardım ettiler ancak gerçekten ihtiyacı olanları unuttular.

‘Eğer seçim olsa yine Erdoğan’a oy veririm’ diyordum artık bunu artık söyleyemiyorum” sözlerine yer verildi. Yazıda şu ifadeler yer aldı: “Geçen ay Burcu Ferman’ın elektrik faturaları tanımadığı biri tarafından ödendiğinde neredeyse yoksulluğun eşiğine gelmişti. 34 yaşındaki genç kadın 10 yıl önce eşinden ayrıldı.

Evinden atıldı. İki yıl sığınma evinde kaldı ve bir kreşte bakıcı olarak iş buldu. Ancak okul kapatıldı ve işsiz kaldı. İBB, şirketlerin ve bireylerin ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için para bağışlamalarına olanak tanıyan bir mali plan yürütüyor. Bu tür programlar, Erdoğan’ın 17 yıldır sürdürdüğü Türk siyasetindeki hakimiyeti için bir tehdit oluşturuyor.

Corona virüsü CHP’ye, Türklerin temel ihtiyacını karşılama ve bunu AKP’den daha iyi yapma fırsatını verdi.” Burcu Ferman gibi pek çok ailenin faturası İBB’nin “Askıda fatura” uygulamasıyla ödendi. Bugüne kadar 170 bin 128 fatura askıdan alındı. Ödenen fatura miktarı ise 23 milyon 259 bin lira oldu.