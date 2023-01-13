AKP’nin 25 bin konut kelamı verdiği arazi koyunlara mera oldu

Denizli’de AKP’nin 2015 genel seçimleri öncesi 250 lira sabit taksitle 25 bin konut yapılacağını duyurduğu arazi koyunlara otlak oldu.

Denizli’de dar gelirliler için yapılacağı açıklanan 25 bin konut alanı küçükbaş hayvanların merası oldu. Haziran 2015 seçimleri öncesi dönemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Denizli tarihinin en büyük projesi” iddiasıyla konut projesi başlattıklarını duyurdu. 250 lira sabit taksitle satılacak konutların belediye kaynakları ile yapılacağını açıklayan Zeybekci, hak sahiplerinin Haziran ayında belirleneceğini belirtti.

30 BİN BAŞVURU



Başvuruların Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne yapılacağının duyurulmasından sonra vatandaşlar belediyeye akın etmiş, bir an önce başvuru yapmak için birbirlerini ezmişti. Birkaç gün içinde 30 bin başvuru toplanmış fakat seçim sonrası ucuz konutlar bir daha gündeme gelmemişti. AKP çevreleri, proje yerine TOKİ’nin kentte yapacağı konutları işaret etmiş dar gelirli, konut sahibi olma hayalini ötelemek zorunda kalmıştı.

‘KOYUNLARA MERA OLDU’



Gelecek Partisi İl Başkanı Aykut Yıldırım, Honaz ilçesine bağlı Gürlek Mahallesi’nde konutların bir kısmının yapılacağı söylenen arazide açıklamada bulundu. Yıldırım, “250 lira taksitle 25 bin konut sözü verdiğiniz arazi koyunlara otlak olmuş durumda. Sayın Zeybekci, Denizli halkı adına milletimizin hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz” dedi. Yıldırım, 2019 yılında başlatılan 100 bin konut projesi kapsamında kentte 2 bin 890 konut yapılacağının açıklandığını fakat çok daha az konut yapıldığını dile getirdi.