AKP’nin adaleti yalnız muhaliflere işliyor

Çifte standart ile adalet yara aldı. İktidara yakın ve iktidar partisinin fikirlerine paralel açıklama yapanlara dokunulmuyor, aykırı tavır sergileyene müsamaha yok.

Deniz AYHAN

İKTİDARA YAKINLAR

EBUBEKİR SİFİL: Daha önce deve sidiğinin içilebileceğini söyleyerek gündeme gelen ilahiyatçı Sifil, yazarımız Yılmaz Özdil için ‘Ölünce cesedi camilerimize sokulmasın’ paylaşımı yaptı. Sifil’in bu sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu ancak savcılık takipsizlik kararı verdi. Sifil son olarak da “namaz kılmayan öldürülebilir” sözleriyle gündeme geldi.

ALİ EDİZER: “Sorsan ‘kadına özgürlük ve uygarlık’ kazandırıldı. Resmiyete tek eşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliği. Kuvveden fiile batı ahlâksızlığı…” diyerek Medeni hukuk ve laikliği hedef alan GATA’nın eski başhekim yardımcısı Ali Edizer görevine devam ediyor.

HALİL KONAKÇI: Sezen Aksu‘yu hedef alan imam Halil Konakçı, hilafet çağrısı yaparak, “O makam başımızda olsaydı ne başörtüsüne ne çarşafa ne sarığa ne minareye ne ezana kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslâm adına istiyoruz” dedi.

MARİAM KAVAKÇI: ‘Halifemiz Erdoğan’ isimli bir hesabın fotoğrafını paylaşan Cumhurbaşkanı danışmanı Mariam Kavakçı, Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu için, “Yok olacaksınız hepiniz çok yakında” dedi. Hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.

SEVDA NOYAN: Yazar Sevda Noyan, “15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür, çok donanımlıyız. Bizim hala sitede var 3-5. Benim listem hazır” dedi. Hakkında suç duyurusunda bulunuldu, takipsizlik kararı verildi.

EGEMEN BAĞIŞ: AB eski Bakanı, Prag Büyükelçisi Bağış’a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydında Bağış, “Her Cuma bir ayet sallıyorum… Bakara, makara” dedi.

İMAM BOYNUKALIN: Ayasofya Camii eski Baş İmamı Mehmet Boynukalın Laikliğin kaldırılmasını, devletin dininin İslam olarak anayasaya konulmasını istedi. Hakkında işlem yapılmadı

MUSTAFA DEMİRKAN: Ayasofya’da 136 öğrenciye hafızlık belgesi verilmek üzere düzenlenen programda verdiği vaazda Atatürk‘e “zalim ve kafir” dedi. İşlem yapılmadı.

MUHALİFLER

AKPINAR VE GEZEN: Sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen bir TV programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettikleri gerekçesiyle yargılandı, haklarında beraat kararı verildi. Erdoğan’ın avukatı karara itiraz etti.

HAKAN AYGÜN: Twitter’da ‘Ey IBAN edenler” diye mesaj atan gazeteci Hakan Aygün tutuklandı, 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. 5 yıl süreyle ertelendi.

ENVER AYSEVER: Sosyal medyada paylaştığı karikatür nedeniyle “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla yakalama kararı verildi. Gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DENİZ ÇAKIR: Türbanlı kadınlara “Burası Atatürk Türkiyesi, Arabistan değil” dediği gerekçesiyle hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” dava açıldı.

SEDEF KABAŞ: “Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur” demişti. 2 ay tutuklu kalan Kabaş, 2 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

SEZEN AKSU: Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısındaki Hz. Adem ve Hz. Havva’ya yönelik sözleri nedeniyle ‘Dini değerlere hakaret, tahrik ve aşağılama’ gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunuldu, linç kampanyaları yapıldı.

KILIÇDAROĞLU’NA SALDIRILAR: 2016’da polis memurları için Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde, Kılıçdaroğlu’nun önüne mermi konuldu. Gözaltına alınan kişi, serbest kaldı. Çubuk’ta şehit cenazesinde CHP liderine yumruk atan Osman Sarıgün’e 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi ve hüküm geri bırakıldı. CHP liderine TBMM’de yumruk atan Orhan Övet’e ise 2.5 yıl hapis verildi ve iyi hal uygulandı.

Bu suçtan tutuklama olmaz

Avukat İsmail Yılmaz, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu TCK 216’da düzenlenmiştir. Yaptırımı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis. Sanığın en fazla alacağı ceza miktarı 3 yıl. Yani HAGB (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) kapsamı içinde kalıyor. Bunu bile bile tutuklama kararı verilmesi adaletsizlik. Yargılamalarda genel olarak alt sınırdan ceza verilmesi uygulaması vardır. Yani 1 yıl hapis cezası verilebilir ve 1/6 iyi hal indirimi ile bu miktar 10 aya düşebilir. Bunu göz önüne aldığımızda tutuklama kararı verilemez” dedi. Avukat Ersan Şenise, “İsnat edilen suçlama işlenen fiile uygunluk arz etmediği gibi, tutuklama da hukuki değildir. Aylar önce söylenmiş bir söz bugün nasıl olup da kamu güvenliğini ve barışını açık ve yakın tehlikeye düşürebilir? Suçüstü hali yokken, yakalamanın şartları oluşmamışken yakalama ve gözaltı tedbirleri neden uygulanıyor? Diyelim ki kuvvetli suç şüphesini oluşturan somut deliller var; adaletten kaçmaya ve delil karartmaya dair somut olgular olmaksızın, cezasının üst sınırı 3 yıl hapis olan suçtan dolayı tutuklamanın hukukiliği nasıl anlatılacak?” dedi.

TBB: KEYFİ VE ORANTISIZ

Türkiye Barolar Birliği de “Kanunda yazılı şartlara uyulmaksızın keyfi ve orantısız şekilde uygulanan tutuklama tedbirinin kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkının ihlali anlamını taşıdığının altını tekrar çizerek bu hukuksuz uygulamadan ivedilikle dönülmesi gerektiği hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız” dedi. Fatma VURGUN / SÖZCÜ