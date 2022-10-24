AKP’nin Alevi açılımına Alevi dedelerinden itiraz

AKP’nin cemevlerinin elektrik, su giderlerinin ödenmesine ilişkin düzenlemesine TBMM’ye gelen Alevi dedeleri karşı çıktı. Dedeler, düzenlemeyle cemevlerinin ibadethaneden kültür merkezine dönüştürülmek istendiğini ifade etti.

Erdoğan SÜZER

Torba teklifin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde Alevi dernek ve federasyonlarının temsilcilerinin görüşleri de dinlendi. Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) cemevlerini ibadethane olarak tanımladığını, bu tanımın yasalara eklenmesi halinde sorunun çözülmüş olacağını söyledi.

AİHM kararlarını dikkate alarak elektrik ve su paralarını zaten 15 yıldır ödemediklerini belirten Doğan, “Toplumun ibadetine açık olan yerlerin elektrik, su giderlerini Diyanet öder. Böyle olduğu için biz elektrik su paralarını zaten ödemiyoruz. Faturalar geliyor, itiraz eden ödemiyor” dedi.

Doğan, AKP‘nin yeni getirdiği teklifle cemevlerinin elektrik giderlerinin artık Diyanet İşleri yerine Kültür Bakanlığı tarafından ödeneceğini, bu maddenin yasalaşması halinde cemevlerinin fiilen ibadethane olmaktan çıkarılıp kültür merkezine dönüştürüleceğini savundu.

“BU ÇORBAYA BU DUA YETER”

Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Cemal Fırat da cemevlerinin Alevilerin ibadethanesi olduğunu belirterek, “Cemevleri kültürel miras, kültürevi gibi algılanmaya çalışılıyor. Biz eşit yurttaş olarak görülmek istiyoruz. Dedelere maaş verilmesine de karşıyız” dedi. Alevi temsilcileri Doğan ve Fırat’ın sözlerine AKP milletvekilleri, “Reform niteliğinde yenilik yapıyoruz, yine de eleştiriliyoruz. Teşekkürü hak ediyoruz” yanıtı verdi.

Başkan Fırat ise bu eleştirilere “Sizleri alkışlamak isterdik. Bir Alevi dedesi talibin evine gider. Talip sofraya sadece çorba getirir, dededen dua ister. Dede, ‘Allah kabul etsin!” der. Talip, ‘Dedem duanın hepsi bu kadar mı?’ deyince dede, ‘Bu çorbaya bu dua yeter’ der” sözleriyle karşılık verdi.

“İBADETHANE, KÜLTÜR EVİNE DÖNÜŞÜR”

İYİ Parti Milletvekili Muhammed Naci Cinisli de “Şimdi cemevlerini Diyanetten alıp Kültür Bakanlığına devredince cemevleri ibadethane yerine kültür merkezine dönüşür” dedi.

CHP Milletvekili Ali Öztunç, elektrik giderlerinin Kültür Bakanlığı tarafından ödenmesiyle ibadethanelerin kültür evine dönüştürülmüş olacağını, bir anlamda Alisiz Alevi fikrinin uygulamaya dönüştürülmek istendiğini söyledi.

Öztunç, “AKP dedelere biraz maaş, cemevlerine elektrik, su parasını vereyim rüşvet vereyim siz de ibadethane değildir fikrini kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Cemevleri ibadethanedir’ diye bir düzenleme getirin bunların hiç birine gerek yok” dedi.

“BAHÇELİ ‘İBADETHANEDİR’ DEDİ”

MHP Milletvekili Mustafa Kalayca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli‘nin cemevlerinin ibadethane olduğunu belirterek, “Cemevleri ilk defa kanuna giriyor, bu devrim niteliğinde bir düzenleme değil mi?” diye sordu.

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