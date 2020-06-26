AKP’nin baroları bölme planının detayları belli oldu… Engin Altay tek tek anlattı!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay AKP’nin baroların yapısında değişiklik öngören kanun teklifi için “İsteyenin bir, istemeyenin iki yüzü kara mantığı ile gelmişler. Bizim, HDP’nin ve İYİ Parti’nin ‘evet’ demesinin mümkün olmadığı bir teklifle geldiler. Bu teklif esasen siyasi ahlaktan yoksun bir teklif. Bu teklifle, toplumu bölme hırsı, yargı, adliye ve baroları bölme noktasına evrilmiş görünüyor” dedi.

Engin Altay TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, AKP’nin baroların yapısında değişiklik öngören kanun teklifi için muhlefetle görüşmelerini değerlendirdi. Altay, “İsteyenin bir istemeyenin iki yüzü kara mantığı ile gelmişler. Bizim, HDP’nin ve İYİ Parti’nin ‘evet’ demesinin mümkün olmadığı bir teklifle geldiler. Bu teklif esasen siyasi ahlaktan yoksun bir teklif. Bu teklifle, toplumu bölme hırsı, yargı, adliye ve baroları bölme noktasına evrilmiş görünüyor” dedi.

“Erdoğan’a karşı olan herkesten rahatsız oldukladı gibi Erdoğan’a karşıt olmamakla birlikte Türkiye’nin gerçeklerini dillendiren baroları da parçalamak istiyorlar” diyen Altay, AKP’nin teklifle ilgili şu bilgileri verdiğini aktardı:

“Bir ilde 30’dan az olmamak kaydıyla ildeki toplam avukat sayısının yüzde 10’unu bulan baro kursun. Ya da en az 2 bin avukat olan bir ilde, yüzde 10’u yani 200’ü bulan avukat, baro kursun. Ya da 5 bin üzerinde avukat olan illerde 2 bin avukat bir araya geldiğinde baro kursun. Yani orta ölçekli illerde iki baro olsun. Birisi ‘ak baro’ olsun, diğeri ne olursa olsun. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerde çok baro olsun. Herhalde, ‘pelikan baro’ ayrı ‘ak baro’ ayrı ‘seta baro’ ayrı olacak. 2 bin avukat baro kurduğuna göre İstanbul Barosu’nun da 50 bin üyesi olduğuna göre herhalde 25 baro kurulabilecek.”

Altay, AKP’ye bu şekliyle gelen bir teklifin müzakereye açık halinin bile olmadığını bildirdiklerini söyledi.

Engin Altay Çağlayan Adliyesi’nde aralarında Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile Murat Ağırel’in de yargılandığı davaya değinerek “Bu bir burun sürtme politikasıdır. Bu, devletin ceberrutlaşmasının kesinleşmiş halidir. Bu, muhalefeti bastırma ve sindirme politikasıdır. Yargının bu kadar yerlerde sürünür hale gelmesi, yargının karar alırken ‘Erdoğan ne düşünür acaba’ duygusuyla karar alıyor olması, Cumhuriyet tarihimiz için büyük bir utanç sayfasıdır” dedi.

Altay, İçişleri Bakanlığı’ndan 65 yaş üzerine verdiği “tatil” iznine ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

“İzole etme konusunda o kesime haksızlık yaptı, onlar da büyük fedakarlık yaptı. Ama burada bir garabet var. Gerekçe şu: Turizm sezonu açılmış, belgesi olanlar ilden ile koşabilirler. Bir hükümet iki yaklaşım. Sağlık Bakanı, ‘yayılmada düşme yok, tedbire devem’; İçişleri Bakanı, ‘yayılma hızı düşüşe geçmiş, 65 yaşa izin verildi.’Benim anne babam Sinop’ta. Ankara’ya benim yanıma üç gün kalmaya gelemiyorlar ama 5 yıldızlı bir otele rezervasyon yaptırırlarsa gelebiliyorlar. Bunun adı kepazeliktir. Bilime uymak lazım, sektörlerin talebine göre insanların hayatıyla kumar oynamamak lazım.”