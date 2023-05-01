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1 Mayıs 2023
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AKP’nin bayraklarını itfaiye astı, polis korudu

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem


Cumhur İttifakı, Türkiye’nin hemen ilinde devletin ve belediyelerin imkanlarını kullanarak seçim çalışması yürütüyor.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun birinci sıra milletvekili adayı olduğu Trabzon’da da benzer örnekler yaşanıyor.

AKP’nin seçim otobüsünün Karayolları Bölge Müdürlüğü önünde bekletildiği Trabzon’da, AKP’li belediyeye ait itfaiye araçlarının seçim bayraklarını astığı anlar vatandaşlar görüntüledi.

Karadeniz Sahil Yolu’nda kent merkezi noktalarına AKP’nin bayraklarını asan itfaiye araçlarını Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün araçlarının koruduğu görüldü.

“ARTIK BUNLAR SINIRI AŞTI”

Trabzon’da kamu kaynaklarının AKP’nin emrine sunulduğunu ve bunun yasa dışı uygulama olduğunu ifade eden CHP Ortahisar Belediye Meclis üyesi Cüneyt Zorlu, şöyle konuştu:

*Adil bir seçim ortamı yaşanmayacağını biliyorduk. Ama artık bunlar sınırı aştı. Göz göre çekinmeden fütursuzca devletin tüm kaynaklarını AKP için kullanmaya devam ediyorlar.

*Seçim sürecinden önce devletin paralarını kasalarına indirenler şimdi o kaynakları seçim propagandası için kullanıyorlar. Bununla da yetinmiyorlar, belediyelerin, devlet kurumlarının imkanlarını kendileri için seferber ediyorlar.

*Duyarlı vatandaşlar sayesinde görüyor ki, AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, milletin canı ve malı için her an hazırda bulundurulması gereken itfaiye araçlarını afiş asmak için kullanmaktan çekinmemiş.

*Bu yasa dışı bir uygulamadır. Sayın Vali İsmail Ustaoğlu’nu bu konuda göreve çağırıyorum.

Alaturka Online
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